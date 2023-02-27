Три месяца охраны резиденций Хабирова обойдутся бюджету в 2,5 млн рублей

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Заказчиком услуг выступает Хозяйственное управление № 2. Оказывать их необходимо с 1 апреля до 30 июня.
Всего нужно выставить охранников на восьми контрольно-пропускных пунктах. Три из них — в К армаскалинском районе, неподалеку от деревни Вязовка, где расположены госдачи руководства Башкирии. Общая площадь угодий — 23 га. Еще два пункта охраны предусмотрены в Уфе, в предназначенном для приема первых лиц страны гостиничном комплексе на улице Зорге, 55 — площадь охраняемой территории 1,9 га. Охранять нужно будет объект на ул. Пушкина, 103/1 (два КПП) и гостиницу «Айгуль», в которой республика арендует номера для чиновников.
Помимо этого два охранника должны не реже чем раз в час обходить территорию госдач в Кармаскалинском районе, еще один — патрулировать территорию на улице Пушкина, 103/1, но только в вечерние и ночные часы. Всего и з республиканского бюджета оплатят 17 472 часа охраны на КПП и 5 460 часов патрулирования.
У охранников должны быть специальные средства активной обороны (наручники и резиновая палка), а у сотрудников мобильной группы — еще и огнестрельное оружие. Кроме того, они должны быть привиты от коронавируса, говорится в материалах закупки.
На предыдущие три месяца охраны руководства Башкирии с 1 января по 31 марта выделялось 2,3 млн рублей.
Как сообщал Mkset, за счет бюджета чиновникам также оплачивают номера в вышеупомянутой гостинице «Айгуль», коммунальные услуги в клубном доме ЖК «Трилогия» и даже завтраки.