Три месяца охраны резиденций Хабирова обойдутся бюджету в 2,5 млн рублей

Всего нужно выставить охранников на восьми контрольно-пропускных пунктах. Три из них — в К армаскалинском районе, неподалеку от деревни Вязовка, где расположены госдачи руководства Башкирии. Общая площадь угодий — 23 га. Еще два пункта охраны предусмотрены в Уфе, в предназначенном для приема первых лиц страны гостиничном комплексе на улице Зорге, 55 — площадь охраняемой территории 1,9 га. Охранять нужно будет объект на ул. Пушкина, 103/1 (два КПП) и гостиницу «Айгуль», в которой республика арендует номера для чиновников.