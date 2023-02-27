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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Снежный коллапс в Башкирии продлится до первого дня весны

27 февраля 2023, 05:04. Обновлено в 08:19
Фото: 1MI

Метели и сильные снегопады будут бушевать в Башкирии до 1 марта

Но и первый день весны не обойдется без небольшого снега.

Длинные снежные выходные закончились, но рабочая неделя началась с еще более активных осадков. В республике ограничивается движение на трассах, в столице — 10-балльные пробки, во дворах — снежный коллапс. И в ближайшие дни синоптики не предрекают снегу ни конца ни края.

Так сегодня по Башкирии идет и будет идти снег. Местами снег прогнозируется сильный, в отдельных районах республики ожидается метель. Не обойдется и без последствий в виде гололеда, налипания мокрого снега на деревья и проводах. На дорогах снежные заносы, накат и гололедица. Дневная температура основательно перешагнет плюсовую отметку, днем от +2 до -3 градусов.

Ночь на 28 февраля прогнозируется теплая, температура не опустится ниже 6 градусов, а днем будет близка к 0. Снег, метели и прочие неблагоприятные погодные явления во вторник будут аналогичны тем, что жители республики наблюдают в понедельник.

Выдохнуть с облегчением получится лишь в среду, 1 марта. Снег в этот день будет, но уже небольшой. Снежный накат и гололедица сохранятся. Ночь в первый день зимы будет морозной, от -5 до -10 градусов, днем от -2 до -7.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Мощный снегопад в Башкирии: следим за происходящим в режиме реального времени
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