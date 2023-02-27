Снежный коллапс в Башкирии продлится до первого дня весны

Выдохнуть с облегчением получится лишь в среду, 1 марта. Снег в этот день будет, но уже небольшой. Снежный накат и гололедица сохранятся. Ночь в первый день зимы будет морозной, от -5 до -10 градусов, днем от -2 до -7.