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Published Сегодня, 10:31

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Снегопад в Башкирии: куда жаловаться на плохую уборку дорог, дворов и тротуаров

27 февраля 2023, 10:31
Фото: 1MI
Пожаловаться на неубранные снег жители республики могут сразу несколькими способами. Даем инструкцию

В Башкирию на этой неделе пришли обильные снегопады. Из-за непогоды на дорогах вводят ограничения на проезд, в аэропорту задерживается вылет самолетов, в школах отменяют занятия.

О ситуации уже высказался глава республики Радий Хабиров. Он дал и. о. министра ЖКХ Ирине Головановой поручение скоординировать снегоуборочные мероприятия с главами муниципалитетов, а также проявить внимательность по отношению к происходящему. Ранее глава республики заявил, что будет лично разбираться с каждым «сбоем» в проведении снегоуборочных мероприятий.

По прогнозам синоптиков, снегопады в Башкирии продлятся до первого марта, меж тем социальные сети уже переполнены обращениями граждан с просьбой убрать снег. Mkset публикует список сервисов, куда жители республики могут направить свои жалобы на некачественную уборку снега. Заявить об этом можно несколькими путями:

Оставив обращение на сайте Электронной приёмной органов власти республики Башкортостан. В обращении жителям республики рекомендуют указать адрес проблемного участка, а также приложить фото.

Уфимцы могут обратиться в Ситуационный центр ЕДДС г. Уфы по телефону: 8 (347) 277-09-11, выбрав из предлагаемого перечня кнопку «2».

Также аналогичные обращения можно оставить в комментариях на странице главы республики в соцсетях либо в официальных группах муниципалитетов в социальных сетях. Как правило, на сообщения о проблемах подобного плана оперативно реагируют сотрудники районных администраций и ЦУРа Башкирии.

Для жителей Уфы также функционирует специальный сервис — интерактивная карта «Уфа снежная». Здесь можно оставить заявку на проведение уборки, обозначив укрытое снегом место и приложив соответствующие фото.

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По вопросам уборки снега уфимцы также могут обратиться в районные УЖХ по телефону:

  • Дёмский район: +7 347 281 71 61;
  • Калининский район: +8 347 238 43 81;
  • Кировский район: +7 347 293 11 00;
  • Ленинский район: +7 347 251 68 60, 8 347 293 56 40;
  • Октябрьский район: +7 347 292 73 00, +7-347-73-00;
  • Орджоникидзевский район: +7 347 286 00 90, +7 347 287 05 20;
  • Советский район: +7 347 200 10 10, +8 347 223 75 45.

Напомним, в текущем году глава республики неоднократно отмечал важность оперативной уборки снега, а также высказался о том, как коммунальные службы справились с последствиями первого в этом году снегопада. 

Ранее Уфа вошла в рейтинг городов с самыми высокими сугробами, заняв там второе место. Средняя высота уфимских сугробов составила порядка 54 сантиметров. Меж тем, житель Уфы рассказал о том, что под окнами его квартиры коммунальщики оставили сугробы высотой в человеческий рост.   

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#Азамат Нухов#Общество#Мощный снегопад в Башкирии: следим за происходящим в режиме реального времени
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