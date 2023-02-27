О ситуации уже высказался глава республики Радий Хабиров. Он дал и. о. министра ЖКХ Ирине Головановой поручение скоординировать снегоуборочные мероприятия с главами муниципалитетов, а также проявить внимательность по отношению к происходящему. Ранее глава республики заявил, что будет лично разбираться с каждым «сбоем» в проведении снегоуборочных мероприятий.