Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
В Башкирию на этой неделе пришли обильные снегопады. Из-за непогоды на дорогах вводят ограничения на проезд, в аэропорту задерживается вылет самолетов, в школах отменяют занятия.
О ситуации уже высказался глава республики Радий Хабиров. Он дал и. о. министра ЖКХ Ирине Головановой поручение скоординировать снегоуборочные мероприятия с главами муниципалитетов, а также проявить внимательность по отношению к происходящему. Ранее глава республики заявил, что будет лично разбираться с каждым «сбоем» в проведении снегоуборочных мероприятий.
По прогнозам синоптиков, снегопады в Башкирии продлятся до первого марта, меж тем социальные сети уже переполнены обращениями граждан с просьбой убрать снег. Mkset публикует список сервисов, куда жители республики могут направить свои жалобы на некачественную уборку снега. Заявить об этом можно несколькими путями:
Оставив обращение на сайте Электронной приёмной органов власти республики Башкортостан. В обращении жителям республики рекомендуют указать адрес проблемного участка, а также приложить фото.
Уфимцы могут обратиться в Ситуационный центр ЕДДС г. Уфы по телефону: 8 (347) 277-09-11, выбрав из предлагаемого перечня кнопку «2».
Также аналогичные обращения можно оставить в комментариях на странице главы республики в соцсетях либо в официальных группах муниципалитетов в социальных сетях. Как правило, на сообщения о проблемах подобного плана оперативно реагируют сотрудники районных администраций и ЦУРа Башкирии.
Для жителей Уфы также функционирует специальный сервис — интерактивная карта «Уфа снежная». Здесь можно оставить заявку на проведение уборки, обозначив укрытое снегом место и приложив соответствующие фото.
По вопросам уборки снега уфимцы также могут обратиться в районные УЖХ по телефону:
Напомним, в текущем году глава республики неоднократно отмечал важность оперативной уборки снега, а также высказался о том, как коммунальные службы справились с последствиями первого в этом году снегопада.
Ранее Уфа вошла в рейтинг городов с самыми высокими сугробами, заняв там второе место. Средняя высота уфимских сугробов составила порядка 54 сантиметров. Меж тем, житель Уфы рассказал о том, что под окнами его квартиры коммунальщики оставили сугробы высотой в человеческий рост.