«Слава защитникам Отечества!»: как прошел митинг-концерт на стадионе «Лужники»

Исследование показало, что россияне высоко оценивают значение подобных мероприятий для участников СВО и их семей. В среднем 79% россиян, осведомленных о концерте, считают его значимым для участников военной операции, а 76% полагают, что подобный митинг-концерт следует проводить. Тем не менее 14% считают концерт незначимым для участников СВО и их семей, а 16% склоняются к мысли, что следовало бы отказаться от его проведения.