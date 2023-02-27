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Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

«Слава защитникам Отечества!»: как прошел митинг-концерт на стадионе «Лужники»

Сегодня, 14:42
Результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), представляют оценку россиянами митинга-концерта, посвященного Дню защитника Отечества.

Мероприятие состоялось 22 февраля 2023 года на центральном стадионе Москвы «Лужники».

Большинство россиян (78%) оказались осведомлены о прошедшем концерте. Из тех, кто знает или слышал о митинге-концерте, большинство (65%) отозвались о нем положительно, еще 11% отметили нейтральные эмоции, в то время как только 12% высказали отрицательное мнение. В целом произведенное впечатление на россиян, осведомленных о концерте, было положительным (67%), хотя 21% не смогли дать окончательный ответ, 12% высказали отрицательное мнение, пишет РИА Новости.

Исследование показало, что россияне высоко оценивают значение подобных мероприятий для участников СВО и их семей. В среднем 79% россиян, осведомленных о концерте, считают его значимым для участников военной операции, а 76% полагают, что подобный митинг-концерт следует проводить. Тем не менее 14% считают концерт незначимым для участников СВО и их семей, а 16% склоняются к мысли, что следовало бы отказаться от его проведения.

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