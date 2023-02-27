«Слава защитникам Отечества!»: как прошел митинг-концерт на стадионе «Лужники»

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
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Мероприятие состоялось 22 февраля 2023 года на центральном стадионе Москвы «Лужники».
Большинство россиян (78%) оказались осведомлены о прошедшем концерте. Из тех, кто знает или слышал о митинге-концерте, большинство (65%) отозвались о нем положительно, еще 11% отметили нейтральные эмоции, в то время как только 12% высказали отрицательное мнение. В целом произведенное впечатление на россиян, осведомленных о концерте, было положительным (67%), хотя 21% не смогли дать окончательный ответ, 12% высказали отрицательное мнение, пишет РИА Новости.
Исследование показало, что россияне высоко оценивают значение подобных мероприятий для участников СВО и их семей. В среднем 79% россиян, осведомленных о концерте, считают его значимым для участников военной операции, а 76% полагают, что подобный митинг-концерт следует проводить. Тем не менее 14% считают концерт незначимым для участников СВО и их семей, а 16% склоняются к мысли, что следовало бы отказаться от его проведения.