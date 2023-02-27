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Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

«Сильный снег, мокрый снег»: Научный руководитель Росгидромета о погоде в Башкирии

27 февраля 2023, 15:12
Фото: 1MI
Роман Вильфанд прокомментировал мощные снегопады, накрывшие Башкирию на этой неделе

В Башкирии ожидается сильный, мокрый снег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам Вильфанда, погодная ситуация во многих регионах ПФО будет «очень сложной». Так, в Самарской области прогнозируется сильный мокрый снег, дождь, ледяной дождь, отложение мокрого снега и гололедица. В Татарстане ожидается дождь с мокрым снегом, метель, гололед, ветер до 22 м/с, на дорогах возможно образование гололедицы.

Напомним, обильные снегопады пришли в Башкирию в конце прошлой недели. Из-за непогоды был ограничен проезд на нескольких автодорогах, сместилось время прибытия и отправления самолетов в аэропорту и были отменены занятия в школах.

О погодной обстановке сегодня высказался Радий Хабиров. Глава республики дал и. о. министра ЖКХ Ирине Головановой поручение координировать работы по уборке снега, а также внимательно следить за ситуацией.

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#Азамат Нухов#Мощный снегопад в Башкирии: следим за происходящим в режиме реального времени#Общество
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