«Сильный снег, мокрый снег»: Научный руководитель Росгидромета о погоде в Башкирии

По словам Вильфанда, погодная ситуация во многих регионах ПФО будет «очень сложной». Так, в Самарской области прогнозируется сильный мокрый снег, дождь, ледяной дождь, отложение мокрого снега и гололедица. В Татарстане ожидается дождь с мокрым снегом, метель, гололед, ветер до 22 м/с, на дорогах возможно образование гололедицы.