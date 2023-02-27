Из-за сильного снегопада в аэропорту Уфы задерживается вылет и прибытие самолетов

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
В связи с обильным снегопадом в аэропорт «Уфа» задерживаются некоторые рейсы. Так, по информации пресс-службы, на прибытие задерживается один рейс — он ушел на запасной аэродром Екатеринбурга.
Далее, задерживается уже вылет одного рейса, в связи с поздним прибытием самолета. Ожидающим пассажирам предоставлены прохладительные напитки и планируется предоставление горячего питания.
Отмечается, что улучшение погодных условий ожидается только к 17:00.
Напомним, что в связи с погодными условиями были закрыты участки федеральных трасс Р-240 и М-5. К слову, на М-5 с 1478 по 1548 км и на Р-240 с 112 по 272 км движение уже открыто. Въезд в Уфу для грузового транспорта будет закрыт еще до 20:00.