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Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Из-за сильного снегопада в аэропорту Уфы задерживается вылет и прибытие самолетов

27 февраля 2023, 08:52
Фото: 1MI
Улучшение погодных условий ожидается к 17:00, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В связи с обильным снегопадом в аэропорт «Уфа» задерживаются некоторые рейсы. Так, по информации пресс-службы, на прибытие задерживается один рейс — он ушел на запасной аэродром Екатеринбурга.

Далее, задерживается уже вылет одного рейса, в связи с поздним прибытием самолета. Ожидающим пассажирам предоставлены прохладительные напитки и планируется предоставление горячего питания.

Отмечается, что улучшение погодных условий ожидается только к 17:00.

Напомним, что в связи с погодными условиями были закрыты участки федеральных трасс Р-240 и М-5. К слову, на М-5 с 1478 по 1548 км и на Р-240 с 112 по 272 км движение уже открыто. Въезд в Уфу для грузового транспорта будет закрыт еще до 20:00. 

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