Из-за сильного снегопада в аэропорту Уфы задерживается вылет и прибытие самолетов

Напомним, что в связи с погодными условиями были закрыты участки федеральных трасс Р-240 и М-5. К слову, на М-5 с 1478 по 1548 км и на Р-240 с 112 по 272 км движение уже открыто. Въезд в Уфу для грузового транспорта будет закрыт еще до 20:00.