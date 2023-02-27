Последствия снегопада, подешевевшие огурцы и проверка сирен

В Башкирию пришли сильные снегопады. На фоне ухудшение погодных условий сегодня был ограничен проезд по автодороге М-5. Ограничение вводится на участке Самара-Уфа-Челябинск с 1548 по 1796 и коснётся грузовых автомобилей, пассажирских автобусов и маршрутных такси. Также сегодня из-за непогоды отменили занятия в нескольких школах Иглинского района. Для учащихся во вторую смену уроки провели в дистанционном формате.