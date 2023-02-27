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Posted Сегодня, 16:59

Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

Последствия снегопада, подешевевшие огурцы и проверка сирен

27 февраля 2023, 16:59
Фото: 1MI
О главных событиях 27 февраля в Уфе и республике - в дайджесте Mkset

В Башкирию пришли сильные снегопады. На фоне ухудшение погодных условий сегодня был ограничен проезд по автодороге М-5. Ограничение вводится на участке Самара-Уфа-Челябинск с 1548 по 1796 и коснётся грузовых автомобилей, пассажирских автобусов и маршрутных такси. Также сегодня из-за непогоды отменили занятия в нескольких школах Иглинского района. Для учащихся во вторую смену уроки провели в дистанционном формате. 

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По итогам минувшей недели статистики зафиксировали снижение цен на несколько категорий продуктов. Среди них молоко, некоторые виды мясных изделий и огурцы. Примечательно, что ранее стоимость свежих огурцов в магазинах республики сильно возросла и могла варьироваться от 200 до 700 рублей за килограмм.

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В среду, первого марта, в Башкирии пройдет комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. С 10:00 до 11:00 планируется кратковременное включение электросирен и передача речевого сообщения по теле- и радиоволнам. Отметим, что несколькими днями ранее по радио в Уфе прозвучал тревожный сигнал с объявлением воздушной тревоги. Как пояснили позднее, в МЧС сообщение было ложным - неизвестные взломали сервер радиостанции. 

В России уже освободили от обязанности публично отчитываться о полученных суммах и недвижимости депутатов и сенаторов. Возможно это "освобождение" позднее коснется и чиновников. Вспоминаем, какие доходы декларировали республиканские министры в последний раз.

#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город
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