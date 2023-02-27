После массового ДТП открыт участок трассы М-11 “Нева”

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Из грузовиков, по сообщению газеты “Известия”, образовалась четырёхкилометровая пробка. Тягачи начали пропускать примерно в 22:30, об этом рассказали в региональном управлении ГИБДД 27 февраля.
В ДТП, произошедшем утром 26 февраля, участвовала 41 машина. Причиной масштабной аварии называют обледенение трассы и снегопад.
Сначала столкнулись 2 грузовика, после чего в них начали врезаться другие машины. 14 человек получили ранения, одна женщина погибла. Четверо детей и один взрослый госпитализированы, у них диагностировали сотрясение мозга.