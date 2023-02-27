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Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Партия «Новые люди» поможет одиноким родителям Башкирии

27 февраля 2023, 06:20
Фото: Новые люди
Они смогут отдать своего ребёнка в детсад вне очереди.

Родители-одиночки вынуждены решать сразу две проблемы: как обеспечить ребёнка и как его воспитать. Законопроект партии "Новые люди" поможет устроить их детей в садик вне очереди, что навсегда закроет вопрос нянек и частных детских садов. Родители смогут вернуться к полноценной работе, а не сидеть на удалёнке. Если законопроект примут, одинокие матери и отцы больше не будут зависеть от крошечных пособий.

"Нужно выходить на работу, а ребёнка отдавать в детсад. В некоторых регионах очередь в детский сад можно ждать и до первого класса – но у одиноких родителей этого времени нет", - подчеркнул лидер партии Алексей Нечаев.

Существующие меры поддержки одиноких родителей, к примеру, пособия, объем которых ниже прожиточного минимума, едва ли позволят решить проблемы семьи. Кроме того, на них могут рассчитывать только матери-одиночки, когда супруг признан умершим или пропавшим без вести, недееспособным или лишенным родительских прав. Однако если женщина растит ребенка одна после развода, она не признаётся матерью-одиночкой и не может претендовать на такие выплаты и иные льготы.

"Чиновники и коллеги по Госдуме думают, как бы устроить демографический взрыв. Все силы предлагают бросить на поддержку многодетных семей и стимулирование рождаемости. Мы это поддерживаем. Но давайте не забывать, что треть семей у нас в стране – неполная", - заявил Алексей Нечаев.

На сегодняшний день, согласно Трудовому кодексу РФ, отпуск с сохранением рабочего места предоставляется родителям до достижения ребенком трёхлетнего возраста. Если после этого одинокий родитель не может устроить его в детский сад, то попадает в сложную жизненную ситуацию, поскольку остается без средств к существованию.

Согласно данным Росстата, в России 4,85 миллионов одиноких матерей и 1,13 миллионов одиноких отцов. Большинство из них не имеют возможности ждать своей очереди в детском саду. Родители вынуждены экстренно решать проблему дальнейшего воспитания ребёнка. Если законопроект примут, матери и отцы-одиночки смогут спокойно работать и обеспечивать детей всем необходимым.

"Родителю, который один воспитывает ребёнка, и так непросто. И неважно, мама это или папа. А уж если ребёнок не может вовремя получить место в детском саду, разве может одинокий родитель думать о трудоустройстве? Не у всех есть возможность рассчитывать на помощь родственников", - отметила депутат фракции Сардана Авксентьева.

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