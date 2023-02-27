Около 800 человек приняли участие в форуме “Дальний Восток – зима открытий”

Замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков назвал главным итогом форума интерес к Камчатке как к объекту для туристических инвестиций. Также он выразил надежду на воплощение в проектах всего того, что обсуждалось на деловых площадках мероприятия.