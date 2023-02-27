Около 800 человек приняли участие в форуме “Дальний Восток – зима открытий”

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Свыше 100 экспертов туристической отрасли, бизнесменов, представителей различных ветвей власти, общественников выступили на 24 площадках форума. На мероприятии обсуждали развитие различных типов туризма в ДФО – от делового и до гастрономического. Затрагивалась и тема подготовки специалистов индустрии гостеприимства, пишет vostokmedia.com.
Замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков назвал главным итогом форума интерес к Камчатке как к объекту для туристических инвестиций. Также он выразил надежду на воплощение в проектах всего того, что обсуждалось на деловых площадках мероприятия.
Уже на форуме были подписаны несколько соглашений по развитию туристической инфраструктуры Камчатки. В частности, администрации Петропавловска-Камчатского и Норильска заключили договор об обмене новыми технологиями и совместном развитии перспективных проектов.
Глава Камчатского края Владимир Солодов распорядился подготовить итоговый документ форума “Дальний Восток – зима открытий”. В него войдут в том числе аналитические материалы, которые можно будет использовать при реализации проектов.
Организатором форума выступает правительство Камчатского края при содействии Аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, Минэкономразвития России и Фонда Росконгресс. Информационным партнёром является медиахолдинг 1MI.