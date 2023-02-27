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Updated Сегодня, 13:51

Около 800 человек приняли участие в форуме “Дальний Восток – зима открытий”

27 февраля 2023, 13:51
Фото: pxhere.com
797 участников делового форума “Дальний Восток – зима открытий” представляли более чем 20 субъектов Российской Федерации. Мероприятие прошло на Камчатке в рамках зимнего фестиваля «Берингия-2023» и в статусе официальной зимней площадки российского туристического форума “Путешествуй!”.

Свыше 100 экспертов туристической отрасли, бизнесменов, представителей различных ветвей власти, общественников выступили на 24 площадках форума. На мероприятии обсуждали развитие различных типов туризма в ДФО – от делового и до гастрономического. Затрагивалась и тема подготовки специалистов индустрии гостеприимства, пишет vostokmedia.com.

Замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков назвал главным итогом форума интерес к Камчатке как к объекту для туристических инвестиций. Также он выразил надежду на воплощение в проектах всего того, что обсуждалось на деловых площадках мероприятия.

Уже на форуме были подписаны несколько соглашений по развитию туристической инфраструктуры Камчатки. В частности, администрации Петропавловска-Камчатского и Норильска заключили договор об обмене новыми технологиями и совместном развитии перспективных проектов.

Глава Камчатского края Владимир Солодов распорядился подготовить итоговый документ форума “Дальний Восток – зима открытий”. В него войдут в том числе аналитические материалы, которые можно будет использовать при реализации проектов.

Организатором форума выступает правительство Камчатского края при содействии Аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, Минэкономразвития России и Фонда Росконгресс. Информационным партнёром является медиахолдинг 1MI.

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