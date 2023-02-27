Обучение английскому языку онлайн

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Всё это звучит круто, но как найти удобный и полезный ресурс для изучения языка спорта, бизнеса, науки и просто мировой коммуникации — английского языка?
BistroEnglish.com — сайт, который превратит ваше обучение не в мучительные заучивания слов и правил грамматики, а в приятное времяпровождение, после которого навык иностранной речи будет развит не хуже, чем у студентов гуманитарных факультетов!
В этом вам поможет Оксана Долинка, имеющая на данный момент более миллиона подписчиков на своем YouTube-канале, где представлен авторский курс изучения английского языка.
Преподаватель имеет множество достижений, среди которых победа в престижном конкурсе по публичным выступлениям, Кембриджского сертификат преподавателя и наработка десятилетнего опыта преподавания иностранного языка.
Вдобавок, BistroEnglish.com располагает такими приятными мелочами как понятный интерфейс, простая запись на курс, а также предлагает скидки на ВСЕ курсы от 25 до 35%.
Английский язык — это нужно, полезно, интересно, любопытно и даже прибыльно, поэтому торопитесь занять свои места на уникальном курсе от Оксаны Долинка, и иностранная речь вскоре станет для Вас чем-то обыденным и приятным.
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