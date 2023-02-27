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Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Обучение английскому языку онлайн

27 февраля 2023, 11:36
Фото: pxhere.com
С недавнего времени дистанционное образование начало набирать свои обороты, особенно изучение иностранных языков стало наиболее популярным направлением при выборе онлайн-курсов.

Этот Марафон Разговорного Английского уже стал БЕСТСЕЛЛЕРОМ:

Какие очевидные преимущества имеет такой формат при освоении любого языка?

  • Непосредственное знакомство с речью носителей, что немаловажно при постановке произношения и изучении аутентичных выражений;
  • Сочетание «полезного и интересного». К примеру, YouTube предлагает множество увлекательных видео, где можно подключить субтитры на любом языке и наслаждаться просмотром;
  • Аудио формат уроков иностранного языка делает возможным обучение в самых неожиданных местах: по дороге на работу или даже за рулем;
  • Доступ к статьям зарубежных авторов позволяет посмотреть на практике изучаемые конструкции и словосочетания, что порой очень мотивирует учить язык дальше;
  • Социальные сети — явление глобальное, которое не только помогает людям расширять свои границы общения, но и с помощью создания каналов для изучения иностранных языков делает возможным прочтение оригинального текста поста кумира без переводчика;

Всё это звучит круто, но как найти удобный и полезный ресурс для изучения языка спорта, бизнеса, науки и просто мировой коммуникации — английского языка?

BistroEnglish.com — сайт, который превратит ваше обучение не в мучительные заучивания слов и правил грамматики, а в приятное времяпровождение, после которого навык иностранной речи будет развит не хуже, чем у студентов гуманитарных факультетов!

В этом вам поможет Оксана Долинка, имеющая на данный момент более миллиона подписчиков на своем YouTube-канале, где представлен авторский курс изучения английского языка.

Преподаватель имеет множество достижений, среди которых победа в престижном конкурсе по публичным выступлениям, Кембриджского сертификат преподавателя и наработка десятилетнего опыта преподавания иностранного языка.

Зачем мне этот курс и чем он лучше других?

  • Обучение основано на индивидуальном подходе к каждому ученику, то есть анализ и проработка западающих аспектов будет «неизбежна»;
  • Предложенный курс имеет грамотно разработанную структуру, что является немаловажным для людей, только начинающих погружаться в неизведанные дебри чужого языка;
  • В план курса включено изучение языка по популярным фильмам и сериалам, например «Аватар», «Сумерки» и «Друзья», следовательно каждый день обучения превратится в погружение не только в языковые тонкости, но и в сюжетные интриги!

Вдобавок, BistroEnglish.com располагает такими приятными мелочами как понятный интерфейс, простая запись на курс, а также предлагает скидки на ВСЕ курсы от 25 до 35%.

Английский язык — это нужно, полезно, интересно, любопытно и даже прибыльно, поэтому торопитесь занять свои места на уникальном курсе от Оксаны Долинка, и иностранная речь вскоре станет для Вас чем-то обыденным и приятным.

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