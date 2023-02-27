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Published Сегодня, 08:04

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На странице 16-летней девочки убитой «бывшим» в Башкирии происходят «танцы на костях»

27 февраля 2023, 08:04
Фото: 1MI

Убитую ревнивцем 16-летнюю девочку из Башкирии захейтили за последний пост в соцсетях

Пользователи глумятся над тем, что последним постом был репост из группы «Позлить бывшего».

Пользователи соцсетей продемонстрировали новый уровень хейта и троллинга, не смутившись тем, что смеются над двойным убийством. Так на минувших выходных вся Башкирия содрогнулась от новости о двойном убийстве в селе Киргиз-Мияки. Там 22-летний уфимец выследил свою бывшую возлюбленную с ее новым 20-летним другом и зарезал обоих. После чего парень отправился в Уфу и учинил аварию, в которой погиб еще один человек, водитель встречного автомобиля. По некоторым неофициальным данным 22-летний парень специально устроил ДТП, в попытке совершить суицид, однако он выжил и с травмами находится в больнице.

Фото: скриншот телепрограммы "Честно говоря"

На странице убитой 16-летней девочки, которая хорошо училась и положительно характеризовалась со школы и жителей села, 6 января был размещен пост, а точнее репост из сообщества «Позлить бывшего», на котором было лишь фото красных роз. Под этим постом комментаторы соревнуются в остроумии и мощи своего сарказма, намекая на страшные последствия. «Пляски на костях» заметили и опубликовали журналисты телепрограммы «Честно говоря».

В Башкирии ревнивец убил 16-летнюю девушку и ее парня, а после учинил смертельное ДТП
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#Общество#Ирина Деревянчук
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