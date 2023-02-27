На странице 16-летней девочки убитой «бывшим» в Башкирии происходят «танцы на костях»

Пользователи соцсетей продемонстрировали новый уровень хейта и троллинга, не смутившись тем, что смеются над двойным убийством. Так на минувших выходных вся Башкирия содрогнулась от новости о двойном убийстве в селе Киргиз-Мияки. Там 22-летний уфимец выследил свою бывшую возлюбленную с ее новым 20-летним другом и зарезал обоих. После чего парень отправился в Уфу и учинил аварию, в которой погиб еще один человек, водитель встречного автомобиля. По некоторым неофициальным данным 22-летний парень специально устроил ДТП, в попытке совершить суицид, однако он выжил и с травмами находится в больнице.