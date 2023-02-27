На гендиректора Башкоммунэнерго возбудили дело за нецелевой расход 17 млн из бюджета

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:54
Еще в августе минувшего года было возбуждено уголовное дело по статье злоупотребление должностными полномочиями в отношении уже экс-генерального директора Башкоммунэнерго, однако дело прекратили после проверки прокуратуры, но для того, чтобы возбудить новое, по подозрению в злоупотреблении в особо крупном размере. Проверки прошли в начале нынешнего года и в их ходе были выявлены новые обстоятельства.
Так было установлено что подозреваемый получил из республиканского бюджета субсидию. На полученные средства компания должна была модернизировать средства жилищно-коммунального комплекса, однако экс-гендиректор заключил договоры на поставку оборудования на сумму более чем 17 миллионов рублей, то есть деньги ушли не туда, куда они были предназначены.
Так дело о превышении полномочий было закрыто, а вместо него по результатам проверки следствие возбудило уголовное дело по статье нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере, расследование нового дела будет находиться на контроле прокуратуры.