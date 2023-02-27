На гендиректора Башкоммунэнерго возбудили дело за нецелевой расход 17 млн из бюджета

Еще в августе минувшего года было возбуждено уголовное дело по статье злоупотребление должностными полномочиями в отношении уже экс-генерального директора Башкоммунэнерго, однако дело прекратили после проверки прокуратуры, но для того, чтобы возбудить новое, по подозрению в злоупотреблении в особо крупном размере. Проверки прошли в начале нынешнего года и в их ходе были выявлены новые обстоятельства.