На благовещенском заводе ОМК провели экскурсии в рамках проекта «Наука рядом»

— Программа «Наука рядом» дает возможность школьникам и студентам увидеть производственные процессы металлургического производства, узнать интересные нюансы в работе специалистов. Такая научная экскурсия — не разовая акция. Наша компания многие годы поддерживает проекты, которые помогают привлечь интерес детей и подростков к инженерным специальностям и точным наукам. Так, в прошлом году в Благовещенске мы провели замечательный фестиваль «Будущее здесь», на котором ученые рассказали о научных открытиях и интересных технологиях будущего. Кроме того, мы поддерживаем подобные проекты грантами. Сегодня в Благовещенске успешно работают школа робототехники, клуб юных ученых «СтартУм» и другие проекты, которые появились при содействии ОМК, — отметил управляющий директор завода ОМК в Благовещенске Андрей Доценко.