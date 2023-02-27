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Posted Сегодня, 17:39

Published Сегодня, 17:39

Modified Сегодня, 17:41

Updated Сегодня, 17:41

На автодорогах Башкирии сняли все ранее введенные ограничения движения

27 февраля 2023, 17:39
Фото: 1MI
Проезд вновь открыт для всех видов транспорта

На дорогах Башкирии сняты все ранее введенные ограничения движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Сообщается, что ограничения, введенные из-за неблагоприятных погодных условий, прекращают свое действие. В настоящий момент проезд открыт для всех видов транспорта.

Напомним, ранее из-за непогоды в Башкирии было ограничено движение на автодорогах М5 «Урал», Уфа-Инзер-Белорецк и Уфа-Бирск-Янаул.

#Азамат Нухов#Общество
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