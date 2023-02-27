На автодорогах Башкирии сняли все ранее введенные ограничения движения

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
На дорогах Башкирии сняты все ранее введенные ограничения движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Сообщается, что ограничения, введенные из-за неблагоприятных погодных условий, прекращают свое действие. В настоящий момент проезд открыт для всех видов транспорта.
Напомним, ранее из-за непогоды в Башкирии было ограничено движение на автодорогах М5 «Урал», Уфа-Инзер-Белорецк и Уфа-Бирск-Янаул.