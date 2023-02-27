Модульбанк сопровождает сделки селлеров с Узбекистаном и Киргизией

Сложность в том, что у восточных предпринимателей свой менталитет. Люди в Киргизии и Узбекистане не привыкли спешить, они не любят решать вопросы по телефону или в переписке, предпочитают переговоры со своими партнерами с глазу на глаз. Поэтому если продавец не готов к тому, чтобы лично отправиться в регион и самостоятельно проводить встречи и переговоры, то бизнес с этими странами вести будет очень сложно.