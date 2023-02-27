Модульбанк сопровождает сделки селлеров с Узбекистаном и Киргизией

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:01
Как сообщили в учреждении, через проверенных партнеров Модульбанк возьмет на себя переговоры с киргизскими и узбекскими производителями, а также поможет подобрать надежное производство и проконтролировать качество поставляемого товара, пишет newsnn.ru.
Председатель правления Модульбанка Павел Семенов отметил, что эти страны в последнее время стали очень быстро наращивать производственные мощности, поэтому они становятся крайне важными каналами поставки для продавцов на маркетплейсах.
Сложность в том, что у восточных предпринимателей свой менталитет. Люди в Киргизии и Узбекистане не привыкли спешить, они не любят решать вопросы по телефону или в переписке, предпочитают переговоры со своими партнерами с глазу на глаз. Поэтому если продавец не готов к тому, чтобы лично отправиться в регион и самостоятельно проводить встречи и переговоры, то бизнес с этими странами вести будет очень сложно.
Команда партнеров Модульбанка поможет предпринимателям из России избежать таких неудобств. Она возьмет на себя полное сопровождение закупок. На первом этапе менеджер осмотрит фабрики, производства, цеха, склады, оценит чистоту и наличие необходимого оборудования. Он поинтересуется у изготовителя наличием запасов сырья, подвижностью склада, а также временем, которое ему понадобится для приобретения необходимых материалов, фурнитуры, аксессуаров. Специалист соберет всю информацию по поводу того, с какими производителями тканей и ниток сотрудничает данная фабрика. Затем менеджер Модульбанка изучит весь процесс разработки моделей, запросит образцы текстиля и готовых изделий, оценит портфель клиентов и поможет бизнесмену выбрать оптимальное производство.
После этого менеджер банка поможет заключить сделку на выгодных для предпринимателя условиях. Уже перед отгрузкой товара он проверит соответствие изделий стандартам качества и техзаданию. Оцениваться будет в том числе соответствие к требованиям внешнего вида товара, его цветности, размерности. Кроме того, менеджер проверит количество и вес продукции, упаковку, маркировку и отгрузочные документы.