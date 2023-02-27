Минтруд Башкирии напомнил о дополнительном выходном на следующей неделе

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В России на следующей неделе отмечается Международный женский день. Восьмое марта традиционно является в России нерабочим днем. В региональном Минтруде рассказали, как жители республики будут отдыхать на следующей неделе.
Так, россиян ожидает один дополнительный выходной в середине рабочей недели — восьмое марта в этом году выпало на среду. В ведомстве также напомнили о том, что во вторник, седьмого марта, рабочий день сокращается на один час в связи с предстоящим праздником.
Следующие продолжительные выходные ожидают россиян через два месяца. Выходными в этом году объявлены три дня — с шестого по девятое мая. Подробнее ознакомиться с календарем праздничных и выходных дней в 2023 году можно здесь.