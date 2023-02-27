Минпросвещения и «Диалог» представят методику ведения соцсетей для детских учреждений

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
В числе ключевых тем — мотивация администраторов и разработка вовлекающего контента.
Госпаблики учреждений сферы образования — одна из самых популярных категорий официальных страниц. Первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев отметил, что ведение госпабликов стало незаменимым инструментом, представляющим учебное заведение и способствующим проведению воспитательной работы в интернете. Об этом сообщает newsnn.ru.
Он отметил, что посредством социальных сетей создается комфортная и безопасная интернет-среда для учащихся, их семей и учителей. Недостаточно только публиковать официальную информацию, следует применить к этому процессу творческий подход, привлекая к работе заинтересованную молодежь: как учащихся, так и молодых преподавателей.
По информации VK, число официальных страниц учреждений образовательной сферы с меткой «госорганизация» на данный момент превышает 64 тысячи. По словам Рустама Хайбуллова, вице-президента по стратегическим проектам VK, официальные паблики можно сделать еще полезнее, чему активно способствует сама соцсеть.
Он объяснил, что сообщества VK подстраиваются под запросы и потребности пользователей. VK предоставляет пабликам ряд инструментов вовлечения, позволяющих сделать контент в сообществе более интересным для пользователей, среди них — опросы, видео, прямые линии и клипы.
АНО «Диалог Регионы», координирующее проект по развитию госпабликов, внесет разработанные рекомендации в образовательные программы для администраторов. По словам Андрея Цепелева, замгендиректора АНО «Диалог Регионы», работа с госпабликами имеет большое значение для сферы образования. Он отметил, что вместе с Минпросвещения вскоре будет разработана методика ведения образцового госпаблика.
По завершении экспертного совета была достигнута договоренность, что в методические рекомендации внесут механизмы мотивирования сотрудников, привлечения молодой аудитории к производству контента, создания рубрик и тематических линий.
Готовый документ для образовательных учреждений планируется опубликовать уже весной текущего года.