Минпросвещения и «Диалог» представят методику ведения соцсетей для детских учреждений

Он отметил, что посредством социальных сетей создается комфортная и безопасная интернет-среда для учащихся, их семей и учителей. Недостаточно только публиковать официальную информацию, следует применить к этому процессу творческий подход, привлекая к работе заинтересованную молодежь: как учащихся, так и молодых преподавателей.