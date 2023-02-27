Миллионы за госслужбу: сколько зарабатывали министры в Башкирии и члены их семей

Формально остальные чиновники не освобождены от подачи деклараций и обязаны отчитаться о доходах до 1 апреля. Однако в последнем пункте президентского указа говорится, что с 24 февраля публикация сведений о доходах на официальных сайтах ведомств и предоставление этих данных СМИ не осуществляется. При этом не уточняется, касается ли это вышеперечисленных категорий или всех чиновников вообще. Не исключено, что больше сведения о доходах публиковаться не будут. Поэтому мы решили вспомнить сколько зарабатывали и чем владели чиновники в 2021 году, когда отчитывались о своих доходах и доходах членов семьи в последний раз.