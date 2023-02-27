Миллионы за госслужбу: сколько зарабатывали министры в Башкирии и члены их семей

Posted Сегодня, 01:30
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Updated Сегодня, 01:30
Приближаются сроки подачи деклараций о доходах для чиновников. В России уже освободили от обязанности отчитываться о полученных суммах и недвижимости депутатов и сенаторов. А еще в конце прошлого года президент страны Владимир Путин освободил от подачи сведений о доходах военнослужащих и сотрудников различных ведомств, направленных по работе на новые территории.
Формально остальные чиновники не освобождены от подачи деклараций и обязаны отчитаться о доходах до 1 апреля. Однако в последнем пункте президентского указа говорится, что с 24 февраля публикация сведений о доходах на официальных сайтах ведомств и предоставление этих данных СМИ не осуществляется. При этом не уточняется, касается ли это вышеперечисленных категорий или всех чиновников вообще. Не исключено, что больше сведения о доходах публиковаться не будут. Поэтому мы решили вспомнить сколько зарабатывали и чем владели чиновники в 2021 году, когда отчитывались о своих доходах и доходах членов семьи в последний раз.
В 2021 году члены правительства Башкирии еще подавали сведения о доходах. Тогда в общей сложности они (премьер-министр министр, вице-премьеры и члены кабмина) отчитались о доходах более 52 млн рублей. Нельзя сказать, что это была исключительно зарплата, выплачиваемая им из бюджета. Некоторые получили иные виды доходов — например, от продажи имущества или наследства.
Самыми скромными за тот год оказались доходы министров ЖКХ и строительства. На то были причины — вице-премьер — глава МинЖКХ Башкирии Борис Беляев и министр строительства региона Рамзиль Кучарбаев в начале февраля 2021 года были задержаны по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при приемке очистных сооружений в Кумертау. Фактически они успели поработать и получить вознаграждение за труд и другие выплаты только за январь. Из-за избранной судом меры пресечения продолжить исполнять обязанности они не могли. Поэтому доход Беляева за год составил 686 тысяч рублей, а Кучарбаев получил 591 тысячу рублей.
Премьер-министр правительства Андрей Назаров задекларировал годовой доход в размере 5,7 млн рублей. В его собственности находится не так много имущества, но, например, есть мотоциклы Harley-Davidson. В декларации отмечено, что пользовании Андрея Назарова и его супруги находится номер в гостинице — вероятно, в отеле, который принадлежит его семье. Это наводит на мысли, что, возможно, аренда этого номера оплачивается из бюджета Башкирии.
Супруга Назарова тоже любит мотоциклы. А еще имущества у нее гораздо больше, чем у супруга. Перечень принадлежащих Ларисе Назаровой объектов недвижимости в декларации за 2021 год занял несколько страниц. Супруга премьер-министра Башкирии оказалась талантливой предпринимательницей. За 2021 год она задекларировала доход почти на 2 млрд рублей — правда, с учетом «иных доходов», отмечается в документе. Часть средств могла поступить от продажи имущества.
Первый вице-премьер правительства Азат Бадранов в 2022 году добровольцем отправился на спецоперацию. Таким образом, получается, что он точно не обязан будет отчитываться о доходах за 2022 год. Но в 2021 году он заработал 5,6 млн рублей.
Вице-премьер Рустам Муратов — министр экономического развития и инвестиционной политики республики за 2021 год задекларировал 4,7 млн рублей. Среди его имущества нет ничего примечательного. Доходы супруги не указаны — возможно, он не состоит в официальном браке.
В должности вице-премьера тогда работал Раиф Абдрахимов. Но с августа 2022 года он возглавляет компанию «Башспирт», к бывшему руководству которой недавно появились вопросы у следователей.
За 2021 год Абдрахтимов отчитался о 12 млн рублей — в эту сумму включены «иные» доходы.
Иные доходы за тот год были и у вице-премьера Ирека Сагитова — он задекларировал 7,1 млн рублей.
Лира Игтисамова, возглавляющая также Минфин, отчиталась о 4 млн рублей, Илшат Тажитдинов — о 5 млн.
Вице-премьер — глава Минсельхоза Ильшат Фазрахманов «показал» 4,6 млн рублей, руководитель аппарата правительства Азамат Абдрахманов — 3,5 млн. Последний, кстати, в 2022 году также работал в ДНР и может не отчитываться о доходах.
Еще один вице-премьер — министр промышленности Александр Шельдяев задекларировал 7,3 млн рублей (включая иные доходы).
У большинства членов Кабмина доходы в 2021 году составили от 3 до 4 млн рублей. Так, глава Минобразования Айбулат Хажин получил 3,3 млн рублей. Возглавляющий тогда Минприроды в статусе и. о. Нияз Фазылов отчитался о 3,5 млн рублей, глава Минспорта Рустан Хабибов — о 3,8 млн.
Глава Минземимущества Наталья Полянская «показала» почти 4 млн. Чуть более 4 млн рублей получил министр цифрового развития Геннадий Разумикин, 4,1 млн — министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева.
4,2 млн составил доход главы Минторга Алексея Гусева, почти столько же — у министра культуры Амины Шафиковой. 4,4 млн рублей — годовая заплата главы Минтруда Ленары Ивановой.
У нас нет данных о доходах действующего министра предпринимательства и туризма Рустема Афзалова. В тот год он работал главой администрации Сибая и был обязан отчитываться о своих доходах, но декларацию на сайте мэрии найти не удалось.
Неизвестны и доходы действующего министра здравоохранения Айрата Рахматуллина. Но возглавлявший тогда Минздрав Максим Забелин отчитывался о полученных 4,8 млн рублей.
Самая большая министерская зарплата за тот год оказалась у главы Минлесхоза Марата Шарафутдинова — он задекларировал 7 млн рублей (пометки об «иных» поступлениях в документе нет).
Самый большой годовой доход оказался у экс-министра транспорта Александра Булушева — свыше 20 млн рублей. Отмечается, что в эту сумму попали и доходы помимо зарплаты.
Даже если «слуг народа» освободят от обязанностей подавать декларацию о доходах в период СВО, никто не запрещает им сделать это добровольно. Однако в случае с народными избранниками и сенаторами такой вариант, похоже, невозможен. Ранее Mkset интересовался у нескольких депутатов Госдумы, планируют ли они публиковать данные о доходах и имуществе на альтернативных ресурсах. Пока ни один из парламентариев из Башкирии не заявил, что готов продолжить открыто публиковать эти сведения для избирателей.