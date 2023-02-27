mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Госслужащим предлагают пройти курсы военной подготовки

Сегодня, 13:28
Замглавы думского комитета по безопасности Анатолий Выборный предложил ввести обязательную военную подготовку для госслужащих.

Депутат заявил, что чиновники, особенно работающие на приграничных территориях, должны быть готовы к разным вариантам. Также курс военной подготовки поможет им лучше ориентироваться в условиях СВО, пишет газета “Известия”.

Выборный призвал коллег-депутатов поддержать его инициативу. Он отметил, что госслужащим необходимы знания по информационной безопасности, а также получить определённую тактическую подготовку. Помимо этого следует обратить внимание на физподготовку.



Подпишитесь
Снегопад в Башкирии: куда жаловаться на плохую уборку дорог, дворов и тротуаров
Сегодня, 10:31
Миллионы за госслужбу: сколько зарабатывали министры в Башкирии и члены их семей
Сегодня, 01:30
Мечты сбудутся не все: как Уфу готовят к юбилею и почему выходит не так, как хотелось
Вчера, 10:51
Чужие фото вместо уборки сугробов: как «Снежная Уфа» ждет, пока снег растает сам
24 февраля 08:17
Переломать ноги в подъезде: в Башкирии показали, где живет дочь Героя СССР
Вчера, 11:07
Столетие в небе: как в Уфе отметили вековой юбилей гражданской авиации
Сегодня, 04:29