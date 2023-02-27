Госслужащим предлагают пройти курсы военной подготовки

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Депутат заявил, что чиновники, особенно работающие на приграничных территориях, должны быть готовы к разным вариантам. Также курс военной подготовки поможет им лучше ориентироваться в условиях СВО, пишет газета “Известия”.
Выборный призвал коллег-депутатов поддержать его инициативу. Он отметил, что госслужащим необходимы знания по информационной безопасности, а также получить определённую тактическую подготовку. Помимо этого следует обратить внимание на физподготовку.