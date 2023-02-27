Экологичный бензин: «Башнефть» на 26% увеличила производство «Евро 6»

По словам экспертов отрасли, использование бензина и дизельного топлива Евро-5 позволяет минимизировать содержание опасных для здоровья веществ в выхлопных газах автотранспорта, что крайне важно для жителей крупных городов. Так, в бензине класса Евро 5, по сравнению с предыдущими поколениями, содержится в 5 раз меньше серы, ограничено содержание бензола и других ароматических углеводородов, негативно влияющих на окружающую среду и сокращающих срок службы автомобиля, уменьшается расход топлива.