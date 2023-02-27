Единственный эко-отель Южного Урала с башкирскими юртами теперь обеспечен интернетом

— Туристический поток в Башкортостане, по оценкам отраслевых экспертов, ежегодно составляет от двух до двух с половиной миллионов человек. Мы постоянно анализируем самые востребованные направления и готовим сеть к наплыву отдыхающих. В эко-отеле вы сможете не только перезагрузиться, но и поделиться своими эмоциями в соцсетях, или оставаться на связи с коллегами, если работаете удаленно. Помимо качественной мобильной связи и интернета на комфортных скоростях, местные жители и туристы смогут оценить возможности всей экосистемы компании для работы, учебы и развлечений, — сказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.