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Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

Единственный эко-отель Южного Урала с башкирскими юртами теперь обеспечен интернетом

27 февраля 2023, 05:13
Компания МТС обеспечила высокоскоростным интернетом деревню Сергеевка Мелеузовского района, которая находится на южном берегу Нугушского водохранилища. Покрытие охватывает также популярный туристический объект — эко-отель, построенный в традициях башкирских кочевников.

Благодаря запуску базовой станции многочисленные туристы региона и более 150 местных жителей могут пользоваться не только возможностями голосовой связи, но и скоростного мобильного интернетана скорости до 100 Мбит/сек. Жителям Сергеевки на высоких скоростях доступны любые цифровые сервисы, начиная с «Госуслуг» и онлайн-записи к врачам и заканчивая мобильными банками и интернет-магазинами.

Интернетом покрывается и территория эко-отеля «INAYA» — единственного в Башкирии и на всем Южном Урале места, где можно остановиться в настоящих башкирских юртах. Юрты, как и в древние времена, изготовлены из войлока и дерева и помогают туристам погрузиться в жизнь и культуру коренного этноса — кочевых башкир. Теперь гости и жители республики могут делиться впечатлениями в мессенджерах и соцсетях и вести прямые эфиры с берегов Нугушского водохранилища.

— Туристический поток в Башкортостане, по оценкам отраслевых экспертов, ежегодно составляет от двух до двух с половиной миллионов человек. Мы постоянно анализируем самые востребованные направления и готовим сеть к наплыву отдыхающих. В эко-отеле вы сможете не только перезагрузиться, но и поделиться своими эмоциями в соцсетях, или оставаться на связи с коллегами, если работаете удаленно. Помимо качественной мобильной связи и интернета на комфортных скоростях, местные жители и туристы смогут оценить возможности всей экосистемы компании для работы, учебы и развлечений, — сказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.

Компания МТС провела целый комплекс работ по расширению покрытия и увеличению емкости сети связи в популярных местах отдыха. Компания в прошлом году покрыла качественным сигналом и мобильным интернетом еще 66 малых населенных пунктов башкирского Зауралья, охватив все главные туристические локации и места отдыха. Это помогает туристам и местным жителям быть всегда на связи и в безопасности за счет возможности в любой момент дозвониться до служб спасения.

#Общество#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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