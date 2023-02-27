«Долгожданная, но короткая встреча»: Зачем мэр Баймака Исянбаев отправился в зону СВО

По словам руководителя администрации, ранее из Баймаксого района гуманитараный конвой с посылками для военнослужащим из батальона им. Минигали Шаймуратова. Он отметил, что помимо именных посылок и писем от родных и близких, военнослужащие получили одежду, продукты от жителей района и города.