«Долгожданная, но короткая встреча»: Зачем мэр Баймака Исянбаев отправился в зону СВО

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Мэр Баймака Радмир Исянбаев побывал в зоне проведения СВО, где встретился со своим сыном-участником спецоперации. Об этом сити-менеджер рассказал на своей странице в соцсетях.
— Долгожданная, но короткая встреча, — лаконично отметил Исянбаев в своей публикации.
По словам руководителя администрации, ранее из Баймаксого района гуманитараный конвой с посылками для военнослужащим из батальона им. Минигали Шаймуратова. Он отметил, что помимо именных посылок и писем от родных и близких, военнослужащие получили одежду, продукты от жителей района и города.
У ребят настрой позитивный. Возмужавшие, только немного уставшие передали пламенный привет, слова благодарности и признательности родным, близким, друзьям и всем жителям Баймакского района и г. Баймак, — рассказал мэр Баймака в соцсетях.