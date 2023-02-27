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Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

«Долгожданная, но короткая встреча»: Зачем мэр Баймака Исянбаев отправился в зону СВО

27 февраля 2023, 12:19
Фото: 1MI
Об этом сити-менджер рассказал в соцсетях.

Мэр Баймака Радмир Исянбаев побывал в зоне проведения СВО, где встретился со своим сыном-участником спецоперации. Об этом сити-менеджер рассказал на своей странице в соцсетях.

— Долгожданная, но короткая встреча, — лаконично отметил Исянбаев в своей публикации.
Фото: Радмир Исянбаев/ VK.com

По словам руководителя администрации, ранее из Баймаксого района гуманитараный конвой с посылками для военнослужащим из батальона им. Минигали Шаймуратова. Он отметил, что помимо именных посылок и писем от родных и близких, военнослужащие получили одежду, продукты от жителей района и города.

У ребят настрой позитивный. Возмужавшие, только немного уставшие передали пламенный привет, слова благодарности и признательности родным, близким, друзьям и всем жителям Баймакского района и г. Баймак, — рассказал мэр Баймака в соцсетях.
#Общество#Азамат Нухов
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