Дело техники: разбираем главные особенности фастбэка OMODA C5

В технической начинке С5 предусмотрены системы активной безопасности, которые обеспечивают дополнительный комфорт и надежное управление на любых дорожных покрытиях. В первую очередь, речь и о стандартном круиз-контроле, который поддерживает установленную водителем скорость, и об адаптивном: он может поддерживать дистанцию до впереди идущего автомобиля (минимальный порог скорости — 30 км/ч). Также автомобиль обладает ассистентом движения в пробках — он помогает в монотонных дорожных ситуациях и обеспечивает спокойное вождение в дорожных заторах: при скорости до 60 км/ч система будет удерживать машину в пределах полосы движения, если присутствует разметка. Если же разметки нет, то машина автоматически будет следовать боковому положению машины спереди. При этом умный ассистент ICA будет удерживать автомобиль ближе к центру полосы движения.