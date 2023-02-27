Дело техники: разбираем главные особенности фастбэка OMODA C5

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Автомобильный бренд OMODA пришел в Россию совсем недавно. Единственная модель — флагманский фастбэк С5 успела впечатлить публику и ярко заявить о себе среди автолюбителей. С5 — это кроссовер оптимальной длины (4,4 м) и высоты (1,5 метра), салон рассчитан на 5 комфортных посадочных мест (ширина машины 1,8 м).
В техническом отношении С5 предлагает оптимальное сочетание бензинового турбированного мотора мощностью 147 л. с. и коробки «автомат»: в сумме они обеспечивают динамичный разгон и расход топлива всего 7,1 л/100 км. При том, что автомобиль разгоняется до 100 км/ч меньше, чем за 10 секунд, движется он плавно и комфортно. Что касается проходимости, то стоит отметить базовые 18-дюймовые колеса и хороший клиренс (190 мм). Максимальная скорость — 195 км/ч, что в условиях российских дорог более чем достаточно. В целом автомобиль уверенно набирает ход, при этом отличается скромным расходом топлива.
Важно, что функционал C5 направлен в том числе и на обеспечение безопасности водителя и пассажиров. Так, в спектр возможностей автомобиля включены системы пассивной безопасности. Это не только очевидные элементы вроде высокопрочного кузова с усиленным каркасом и шести подушек безопасности, но также система контроля давления в шинах, возможность кругового обзора на 360 градусов, бесключевой доступ в салон и дистанционный запуск двигателя.
В технической начинке С5 предусмотрены системы активной безопасности, которые обеспечивают дополнительный комфорт и надежное управление на любых дорожных покрытиях. В первую очередь, речь и о стандартном круиз-контроле, который поддерживает установленную водителем скорость, и об адаптивном: он может поддерживать дистанцию до впереди идущего автомобиля (минимальный порог скорости — 30 км/ч). Также автомобиль обладает ассистентом движения в пробках — он помогает в монотонных дорожных ситуациях и обеспечивает спокойное вождение в дорожных заторах: при скорости до 60 км/ч система будет удерживать машину в пределах полосы движения, если присутствует разметка. Если же разметки нет, то машина автоматически будет следовать боковому положению машины спереди. При этом умный ассистент ICA будет удерживать автомобиль ближе к центру полосы движения.
Кроме того, в машине есть система автоматического экстренного торможения: если водитель не реагирует на предупреждение и ситуация усугубляется, автомобиль автономно замедляется. Тут стоит отметить, что система распознает другие автомобили, пешеходов и велосипедистов. Аналогичным образом работают системы предупреждения о столкновении спереди и предупреждения о покидании полосы, системы предупреждения и предотвращения заднего перекрестного столкновения. Кроме того, в автомобиль встроены системы помощи при перестроении относительно полосы движения.
С5 также может похвастаться системой автоматического переключения ближнего и дальнего света в зависимости от ситуации и окружающей среды. Система мониторинга слепых зон — при движении, парковке, открывании дверей — следит за ситуацией в слепой зоне и в случае необходимости подает сигнал в режиме реального времени.
Не в последнюю очередь C5 интересен тем, что внушительная техническая начинка и космический антураж упакованы в относительно доступную даже по нынешним временам стоимость: цена изначальной комплектации начинается с 2 014 900 рублей.
Узнать подробности, а также записаться на тест-драйв можно в официальном дилерском центре OMODA Башавтоком по адресу: Уфа, ул. Адмирала Макарова, 32. Тел.: +7 (3472) 16-77-77.