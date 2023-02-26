Жители Башкирии опять пожаловались на «ритуальных стервятников»

«Я не могу понять, если государственное учреждение и такая коррупция, что делать нам, простым людям, ведь это обдиралово. Мало того что мы платим непонятно за что 5 тысяч [рублей] на руки мойщицам — выделяют нам 7800», — возмущается девушка.