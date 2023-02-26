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Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Жители Башкирии опять пожаловались на «ритуальных стервятников»

Сегодня, 06:31

Жители башкирского Нефтекамска вновь пожаловались на морг

О «бардаке» в медучреждении рассказала местная жительница.

Диана Р. На странице Радия Хабирова сообщила, что недавно она потеряла отца. Приехавший на вызов медработник вместо оформления документов, по словам местной жительницы, начал расспрашивать о том, какую похоронную контору выбрала семья, и навязывать другую.

На следующий день аналогичная история повторилась в морге, при выдаче тела. Когда же семья отказалась воспользоваться услугами рекомендованной им организации, сотрудница морга сказала «ну ждите тогда и пропала на полтора часа». В итоге, по словам девушки, тело родственника им выдали с опозданием.

«Я не могу понять, если государственное учреждение и такая коррупция, что делать нам, простым людям, ведь это обдиралово. Мало того что мы платим непонятно за что 5 тысяч [рублей] на руки мойщицам — выделяют нам 7800», — возмущается девушка.

В Минздраве ей ответили, что Нефтекамская городская больница «никакого отношения к частным ритуальным агентствам не имеет».

«Договорных обязательств между больницей и частными ритуальными агентствами нет», — подчеркнули в ведомстве и предложили жаловаться на противоправные действия в МВД.

Жители Нефтекамска и ранее жаловались на сотрудников местного морга. Однако в Минздраве проблему отрицают. Ранее в ведомстве не подтвердили фактов незаконного взимания денег с родственников.

Кстати, в утвержденном больницей прейскуранте услуга «предпогребальная подготовка, обмывание, одевание, измерение тела, перемещение и выдача тела» стоит 2100 рублей.

 

#Наталья Балыкова#Общество
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