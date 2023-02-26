Власти Башкирии планируют потратить на сувенирные часы до 1,3 млн рублей

Часы должны быть с гравировкой, в футлярах, с кожаными ремешками. Самые дорогие часы — механические женские. На корпус круглой формы, выполненный и нержавеющей стали, должно быть нанесено напыление серебристого цвета. На циферблате должны быть арабские цифры, область часового поля необходимо оформить в технике «гильоше». По кругу предусмотрена инкрустация не менее чем 66 стразами.