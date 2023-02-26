Власти Башкирии планируют потратить на сувенирные часы до 1,3 млн рублей

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Об этом сообщается на портале госзакупок.
Республиканское Хозяйственное управление (обслуживает нужды чиновников) планирует закупить 15 сувенирных часов для официальных и иных мероприятий. На эти цели предусмотрели до 1,3 млн рублей. Часы планируется оплатить из республиканского бюджета.
Самые дорогие часы обойдутся налогоплательщикам в 30 360 рублей, самые дешевые — в 4 385 рублей. Стоимость товара может быть скорректирована по итогам конкурсных процедур.
Часы должны быть с гравировкой, в футлярах, с кожаными ремешками. Самые дорогие часы — механические женские. На корпус круглой формы, выполненный и нержавеющей стали, должно быть нанесено напыление серебристого цвета. На циферблате должны быть арабские цифры, область часового поля необходимо оформить в технике «гильоше». По кругу предусмотрена инкрустация не менее чем 66 стразами.
П од цифрой 12 должен быть герб Башкирии, нанесенный в технике многоцветной тампопечати. Под стрелками предусмотрен металлизированный стикер серебристого цвета с надписью, нанесенной по согласованию с заказчиком. На задней крышке часов должна быть нанесена надпись в художественном исполнении — по согласованию с заказчиком.
В документации закупки сказано, что часы поставляются в комплекте с ремешком из натуральной кожи черного цвета, имитирующей кожу крокодила. Сувенир нужно поставить в лакированном футляре из дерева орехового цвета, на крышке которого должен быть нанесен герб Башкирии золотистого цвета.
Самые дешевые часы также должны быть женскими, но в золотистом прямоугольном корпусе и с ремешком коричневого цвета. Механизм этих часов предусмотрен кварцевый. По длинной стороне корпус должен быть украшен не менее чем 48 стразами.
На часах предусмотрены римские цифры. Под цифрой «XII» должен быть нанесен герб Башкирии, под стрелками — написано в три строки «Управление делами главы Республики Башкортостан». Эту же надпись необходимо нанести на задней крышке часов в художественном исполнении, а в центре должен быть герб Башкирии.
Футляр у этих часов предусмотрен пластиковый, обтянутый кожзаменителем бордового цвета, имитирующим фактуру кожи рептилии.
Всего планируется заказать 15 разных видов часов, восемь сувениров будут мужскими, семь — женскими.