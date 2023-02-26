В нужное русло: Радию Хабирову предложили отправить на СВО еще один батальон

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
По его словам, «патриотические проявления от жителей Башкортостана зашкаливают», военнослужащие чувствуют «мощную поддержку родины, и даже с перебором».
«Считаю, что резонно перераспределить эти ресурсы в нужное русло — в новый добровольческий батальон от Республики Башкортостан», — заявил он.
Коннов также поделился личным опытом — несколько дней назад ему в военкомате сообщили, что офицеры, даже с боевым опытом, в башкирские батальоны не нужны.
«Можете начать набор в новый башкирский добровольческий батальон. Запишите меня под номером один), я всегда готов. В данный момент отдыхаю на реабилитации после ранения. В зоне СВО выполнял боевые задачи в течении девяти месяцев», — добавил он.
Как сообщалось ранее, Башкирия отправила на СВО уже три батальона добровольцев. Они названы в честь Минигали Шаймаратова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева.