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Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

В нужное русло: Радию Хабирову предложили отправить на СВО еще один батальон

Сегодня, 11:50

В Башкирии предложили создать еще один добровольческий батальон

Об этом в комментариях на странице главы региона написал уфимец Владимир Коннов.

По его словам, «патриотические проявления от жителей Башкортостана зашкаливают», военнослужащие чувствуют «мощную поддержку родины, и даже с перебором».

«Считаю, что резонно перераспределить эти ресурсы в нужное русло — в новый добровольческий батальон от Республики Башкортостан», — заявил он.

Коннов также поделился личным опытом — несколько дней назад ему в военкомате сообщили, что офицеры, даже с боевым опытом, в башкирские батальоны не нужны.

«Можете начать набор в новый башкирский добровольческий батальон. Запишите меня под номером один), я всегда готов. В данный момент отдыхаю на реабилитации после ранения. В зоне СВО выполнял боевые задачи в течении девяти месяцев», — добавил он.

Как сообщалось ранее, Башкирия отправила на СВО уже три батальона добровольцев. Они названы в честь Минигали Шаймаратова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева.

#Наталья Балыкова#Общество
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