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Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

В Башкирии на автодороги вывели дополнительные экипажи ДПС

Сегодня, 10:37

ГИБДД Башкирии усилило дежурство на автотрассах из-за непогоды

Об этом сообщил главный госавтоинспектор Владимир Севастьянов.

Он отметил, что в республике продолжает хозяйничать циклон с его сильными ветрами и снегом. Такая погода может сохраниться в течение еще нескольких дней. По прогнозам синоптиков на дорогах будет снежный накат, заносы, гололедица. Из-за метели возможна плохая видимость.

«С учетом массового возвращения жителей столицы после длительных выходных ожидается плотное движение транспортных средств на автодорогах», — отметил Севастьянов.

Чтобы помогать попавшим в беду водителям, на автодороги дополнительно выведут 18 экипажей сотрудников ДПС. Помимо федеральных дорог, усиленные патрули будут следить за безопасностью на автодорогах «Уфа-Янаул», «Уфа-Чишмы-Киргиз-Мияки», «Уфа-Зубово-Чишмы», «Дюртюли-Нефтекамск», «Уфа-Инзер-Белорецк», «Уфа-Иглино-Красная Горка-Павловка» и других.

Главный госавтоинспектор напомнил, что водители должны быть внимательны, чтобы полностью контролировать ситуацию на дороге, а также соблюдать правила, не выезжать без крайней необходимости на встречную полосу и избегать рискованных маневров. В непогоду выезжать можно только на исправном автомобиле с достаточным запасом топлива.

 

 

#Наталья Балыкова#Общество
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