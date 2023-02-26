В Башкирии на автодороги вывели дополнительные экипажи ДПС

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Он отметил, что в республике продолжает хозяйничать циклон с его сильными ветрами и снегом. Такая погода может сохраниться в течение еще нескольких дней. По прогнозам синоптиков на дорогах будет снежный накат, заносы, гололедица. Из-за метели возможна плохая видимость.
«С учетом массового возвращения жителей столицы после длительных выходных ожидается плотное движение транспортных средств на автодорогах», — отметил Севастьянов.
Чтобы помогать попавшим в беду водителям, на автодороги дополнительно выведут 18 экипажей сотрудников ДПС. Помимо федеральных дорог, усиленные патрули будут следить за безопасностью на автодорогах «Уфа-Янаул», «Уфа-Чишмы-Киргиз-Мияки», «Уфа-Зубово-Чишмы», «Дюртюли-Нефтекамск», «Уфа-Инзер-Белорецк», «Уфа-Иглино-Красная Горка-Павловка» и других.
Главный госавтоинспектор напомнил, что водители должны быть внимательны, чтобы полностью контролировать ситуацию на дороге, а также соблюдать правила, не выезжать без крайней необходимости на встречную полосу и избегать рискованных маневров. В непогоду выезжать можно только на исправном автомобиле с достаточным запасом топлива.