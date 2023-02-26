В Башкирии на автодороги вывели дополнительные экипажи ДПС

Главный госавтоинспектор напомнил, что водители должны быть внимательны, чтобы полностью контролировать ситуацию на дороге, а также соблюдать правила, не выезжать без крайней необходимости на встречную полосу и избегать рискованных маневров. В непогоду выезжать можно только на исправном автомобиле с достаточным запасом топлива.