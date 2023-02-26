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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Переломать ноги в подъезде: в Башкирии показали, где живет дочь Героя СССР

Сегодня, 11:07

Радию Хабирову показали жуткий подъезд в доме, где живет дочь Героя СССР

Власти игнорируют просьбы о ремонте, рассказала внучка 91-летней женщины.

Жуткие фотографии развалившихся ступеней и ободранных стен опубликовала в комментариях к посту Радия Хабирова внучка женщины Анастасия А.

«Подъезд дома, в котором живет дочь (ей 91 год) единственного в Хайбуллинском районе героя Советского союза Каюма Ахметшина», — написала она.

Подъезд плачет по ремонтуПодъезд плачет по ремонту
На ступеньках можно переломать ногиНа ступеньках можно переломать ноги
Полы разрушаютсяПолы разрушаются
Подъезд плачет по ремонту
Фото: Анастасия А. / vk

Речь идет о доме 12 по улице Юбилейной в селе Акъяр. По словам Анастасии, с каждым приездом к 91-летней бабушке разрушения становятся все больше, однако администрация муниципалитета никак не реагирует на обращения.

В ответ на жалобу сотрудник Центра управления регионом пообещал «отработать» вопрос после выходных.

#Наталья Балыкова#Общество
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