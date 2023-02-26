Переломать ноги в подъезде: в Башкирии показали, где живет дочь Героя СССР

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Жуткие фотографии развалившихся ступеней и ободранных стен опубликовала в комментариях к посту Радия Хабирова внучка женщины Анастасия А.
«Подъезд дома, в котором живет дочь (ей 91 год) единственного в Хайбуллинском районе героя Советского союза Каюма Ахметшина», — написала она.
Речь идет о доме 12 по улице Юбилейной в селе Акъяр. По словам Анастасии, с каждым приездом к 91-летней бабушке разрушения становятся все больше, однако администрация муниципалитета никак не реагирует на обращения.
В ответ на жалобу сотрудник Центра управления регионом пообещал «отработать» вопрос после выходных.