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Posted Сегодня, 15:46

Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

На федеральной трассе в Башкирии ввели ограничение из-за непогоды

Сегодня, 15:46

Из-за метели в Башкирии на трассе М-5 запретили проезд для автобусов и грузовиков

Об этом сообщил глава республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.

Ограничение носит временный характер. Запрет будет действовать до восьми часов утра по местному времени (06:00 мск) понедельника, 27 февраля.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости) введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на автодороге М-5 „Урал“ с 1194 по 1375 км», — сообщил главный госавтоинспектор Башкирии.

Он добавил, что ограничения могут снять и раньше, если погода улучшится. Руководитель ведомства попросил водителей быть внимательными, не превышать скорость и не выезжать на дальние расcтояния, пока погода в республике неблагоприятная.

#Наталья Балыкова#Общество
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