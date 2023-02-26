На федеральной трассе в Башкирии ввели ограничение из-за непогоды

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Ограничение носит временный характер. Запрет будет действовать до восьми часов утра по местному времени (06:00 мск) понедельника, 27 февраля.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями (низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости) введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на автодороге М-5 „Урал“ с 1194 по 1375 км», — сообщил главный госавтоинспектор Башкирии.
Он добавил, что ограничения могут снять и раньше, если погода улучшится. Руководитель ведомства попросил водителей быть внимательными, не превышать скорость и не выезжать на дальние расcтояния, пока погода в республике неблагоприятная.