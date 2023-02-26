Молодежь опять в огне. «СЮ» закончил «регулярку» буллитной победой над «Магниткой»

В ней больше контроля и хладнокровия. «СЮ» может победить, как сыграв на 7 минут в атаке меньше (как ранее в этом же вызде), так и на 8 больше, как сегодня. Виктор Козлов кажется более гибким специалистом, чем Томи Ламса.