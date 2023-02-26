Молодежь опять в огне. «СЮ» закончил «регулярку» буллитной победой над «Магниткой»

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Если при счете 1:1 на 57-й минуте игра сводится к обмену контратаками при полном игнорировании средней зоны, значит, никто не «выбирает соперника», о чем стало модно рассуждать среди болельщиков из-за невиданной плотности таблицы на Востоке.
Это соответствовало отчаянному и боевому духу игры. Бились за то, чтобы занять место выше, не оглядываясь на то, с кем придется играть в первом раунде. Достойный спортсмен не откажется от страсти к победе ради гипотетической выгоды в плей-офф.
Если вкратце, эта игра была про:
Встреча с командой Илья Воробьева выделяется на фоне начальных матчей выезда:
Последняя причина самая интригующая в преддверии кубковых противостояний. Очень не хотелось, чтобы уфимская команда излишне консервировалась в защите или даже продолжала действовать в былом духе.
Нет, «СЮ» хотел действовать первым номером и, грубо говоря, 60% матча так и было. Соперники оказались достаточно похожи друг на друга и добивались преимущества во многом описанными выше методами.
Ценна не сколько долгожданная буллитная победа (которой предшествовали семь неудов), сколько мини-камбэк. Ибо башкирская команда в этом регулярном сезоне очень редко добивалась успеха, если счет открывал оппонент.
Список состоявшихся камбэков:
Значимо, что три из семи этих камбэков произошли уже в 2023 году, на финише регулярного сезона. И против кого — против могучей обороны Ярославля, злейших друзей из Казани и финалиста прошлого плей-офф.
8 побед и одно буллитное поражение в 9 последних матчах «гладкого» этапа — неплохой аргумент в пользу статуса фаворита в первом раунде вне зависимости от того, кто в оппонентах — «Сибирь» или «Адмирал».
В отличие от обернувшегося хтоническим фиаско сезона 20/21 (9 из 10 побед в конце «регулярки», но катастрофические 0-4 от «Ак Барса» во втором круге), на сей раз игра Уфы видится более агрессивной, быстрой и слаженной.
В ней больше контроля и хладнокровия. «СЮ» может победить, как сыграв на 7 минут в атаке меньше (как ранее в этом же вызде), так и на 8 больше, как сегодня. Виктор Козлов кажется более гибким специалистом, чем Томи Ламса.
Статистика говорит о в целом равном матче, но нельзя игнорировать качество входа и броска у соперника.
В рамках первого раунда вне зависимости от соперника едва ли будет настолько болеть тема все еще невзрачного большинства. Остальной атакующей мощи «СЮ», вратарей и в целом сложившейся мобильной и самоотверженной защиты должно хватить.
У «Адмирала» совершенно точно самая надежная система обороны в лиге (ставим их выше Ярославля из-за разницы в именах исполнителей), но не очень идейно богатая и плодовитая атака.
У «Сибири» много характера и борьбы, но едва ли Тейлора Бека и Александра Шарова хватит на регулярные голы и против этого соперника легче диктовать свою волю — где надо, владея шайбой, где надо — выжигая периметр.
На фоне тревожной тишины от первого звена внушает уверенность молодежь. Данил Башкиров, Данил Алалыкин и Алексей Пустозеров стали сенсацией прошлого плей-офф, не сказать, что зажгли в уже закончившейся «регулярке», но вдарили под конец.
В прошлом тексте мы уже отмечали крайних форвардов. Они же сумели переломить ход магнитогорского матча.
Алексей Пустозеров сравнял счет с передач Хмелевского и Алалыкина. Красивая история — в этом сезоне он уже забивал в Магнитогорске в присутствии на трибунах семьи, но гол был отменен из-за досадного офсайда. Гештальт закрыт.
Номер 92 набрал 3+1 за последний выезд регулярного сезона и стал автором последнего гола с игры. Напомним, первую шайбу оформил Сергей Шмелев в гостевой встрече против СКА (2:3ОТ).
Данил Башкиров забетонировал успех в Екатеринбурге голом в пустые ворота, забросил победную шайбу в Новосибирске и впервые в КХЛ стал автором решающего буллита в Магнитогорске.
Любопытно, что номер 19 оказался вообще единственным участником матча, кому покорились послематчевые броски. И Илья Ежов, и Василий Кошечкин провели достойный матч.
Но единственный пропущенный гол смутил. Видно, что Ежов успел выбрать позицию и выкатиться вперед, но прямой бросок Семена Кошелева голкиперу не поддался.
Мы увидели, вероятно, последний до осени овертайм без вратаря. Ежов уже по отработанной схеме сменился в начале дополнительного отрезка, но забросить команде не удалось.
Зато удалось выдать, возможно, лучший отрезок с владением шайбы в сезоне. Уфа практически безоговорочно подавила «сталеваров», нанеся за пять минут шесть бросков в створ и восемь мимо. Еще три были заблокированы.
И это к чести «Металлурга» тоже. Василий Кошечкин хладнокровно сделал сэйв и чуть не повторил утренний трюк Линуса Улльмарка в НХЛ, попытавшись забросить в пустые ворота.
Можно смело говорить, что прием с заменой вратаря на четвертого полевого игрока в овертайме упрочил свое место в стандартном тренерском арсенале. Это риск, но он оправдан, особенно, если ты не крут на буллитах.
Резонно ожидать, что в следующем сезоне КХЛ команды будут только активнее обращаться к этому методу. Зритель от этого лишь выигрывает.
На момент написания текста итоговое место «Салавата» остается неизвестным — оно напрямую зависит от игры «Ак Барс» — «Авангард». Ясно лишь, что башкирская команда станет на Востоке либо второй, либо третьей.
Тогда соперником станет соответственно либо «Адмирал», либо «Сибирь». В любом случае «бело-зеленые» на данный момент выглядят командой, которая отработала борьбу, прессинг и умение переходить на суровую оборону.
Большинство и результативность первого звена так и остались крупными вопросами, но в любом случае «бело-зеленые» кажутся достаточными для прохождения во второй круг за 5 или максимум 6 игр.
Все было ради этого момента. 1 или 2 марта начинается лучшее время хоккейного года.