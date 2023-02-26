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Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Мобилизованный из Башкирии награжден Орденом Мужества посмертно

Сегодня, 14:46

В Башкирии простились с погибшим на СВО телеграфистом

Траурная церемония состоялась в Нуримановском районе республики.

О том, как прощались с Эльвиром Валиевым, рассказал в соцсетях глава района
Вилдан Ситдиков. Уроженец деревни Баш-Шиды погиб, выполняя свой воинский долг, написал он.

Военнослужащий был радиотелеграфистом. После окончания школы он получил профессию электрогазосварщика. В октябре его призвали на службу по частичной мобилизации.

«Был ответственным, целеустремленным и трудолюбивым парнем, никогда не отказывал в помощи», — сообщил глава муниципалитета.

За проявленные при выполнении воинского долга мужество и героизм Эльвир Валиев награжден Орденом Мужества посмертно.

#Наталья Балыкова#Общество
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