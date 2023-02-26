Мобилизованный из Башкирии награжден Орденом Мужества посмертно

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
О том, как прощались с Эльвиром Валиевым, рассказал в соцсетях глава района
Вилдан Ситдиков. Уроженец деревни Баш-Шиды погиб, выполняя свой воинский долг, написал он.
Военнослужащий был радиотелеграфистом. После окончания школы он получил профессию электрогазосварщика. В октябре его призвали на службу по частичной мобилизации.
«Был ответственным, целеустремленным и трудолюбивым парнем, никогда не отказывал в помощи», — сообщил глава муниципалитета.
За проявленные при выполнении воинского долга мужество и героизм Эльвир Валиев награжден Орденом Мужества посмертно.