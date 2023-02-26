Лишившийся ног во время службы уфимец рассказал о награде Владимира Путина

Как сообщал Mkset, Рустам Набиев потерял обе ноги в 2015 году при обрушении казармы под Омском, где проходил срочную службу в армии. После той трагедии он продолжил вести активную жизнь, занимается общественной и правозащитной деятельностью. В декабре прошлого года Рустам Набиев покорил вершину Килиманджаро, где едва не погиб, а в январе — гору Аконкануа в Аргентине.