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Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Лишившийся ног во время службы уфимец рассказал о награде Владимира Путина

26 февраля 2023, 04:59
Фото: Рустам Набиев / Vk

Президент России Путин наградил уфимца Набиева орденом Дружбы

Об этом в соцсети рассказал сам блогер.

Член Совета по правам человека Башкирии, блогер Рустам Набиев получил госнаграду — орден Дружбы. Такое решение принял президент России Владимир Путин.

«В это непростое время понятие дружбы несёт для меня особенное значение. Я как представитель спорта через свои экспедиции показываю, что он объединяет нас всех и сохраняет связь между людьми» — прокомментировал событие сам Набиев.

Он написал, что за его поездками следят люди различных национальностей из регионов России, а также десятки тысяч спортсменов из разных стран. То, чем занимается блогер, помогает укрепить мир, дружбу и сотрудничество между людьми, уверен он.

Как сообщал Mkset, Рустам Набиев потерял обе ноги в 2015 году при обрушении казармы под Омском, где проходил срочную службу в армии. После той трагедии он продолжил вести активную жизнь, занимается общественной и правозащитной деятельностью. В декабре прошлого года Рустам Набиев покорил вершину Килиманджаро, где едва не погиб, а в январе — гору Аконкануа в Аргентине.

 

 

#Наталья Балыкова#Общество
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