Башкирская компания намерена обанкротить подрядчика ЦУРа

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Уфимское ООО «Мика» в конце прошлой недели опубликовало сообщение о намерении подать в суд иск о банкротстве компании «Проектстройкомплекс» («ПроектСК»). Поводом для этого стал долг в размере 62,7 млн рублей.
Ранее «Мика» в арбитраже Башкирии отсудила у «ПроектСК» эту сумму, а также проценты за пользование чужими деньгами. Как следует из решения суда, в 2020 году компании заключили два договора на выполнение работ в строящемся временном ковид-госпитале в Стерлитамаке. «ПроектСК» выступал генподрядчиком на объекте, а истец выполнял работы по договору субподряда. В обязанности компании «Мика» входила создание структурированной кабельной сети, телевидения, телевизионной системы охранного наблюдения, часофикации, вызывной палатной сигнализации, а также диспетчеризация инженерных систем, автоматизация систем вентиляции, наружные сети связи, временное электроснабжение строительства, внешние и внутренние сети электроснабжения, электроосвещения и пусконаладочные работы системам электроснабжения.
Суд пришел к выводу, что компания свои обязательства выполнила. При этом акты выполненных работ генподрядчик не подписал, однако он передал госпиталь заказчику — Фонду развития промышленности РБ, и в здании начали лечить пациентов.
«ПроектСК» не оспаривал, что работы «Мика» провела, но настаивал, что расчет суммы задолженности она провела неверно. По его мнению, при вычислениях необходимо было применять индексы, которые ранее использовались при возведении временного клинико-диагностического инфекционного центра в Уфимском районе. Однако суд с этим не согласился, отметив, что работы выполнялись в разное время (договор по первому госпиталю заключался в первом квартале 2020 года, а по второму — в четвертом квартале), а их объемы и стоимости отличались. Требования истца удовлетворили в полном объеме, взыскав с «ПроектСК» 62,7 млн рублей задолженности и проценты в размере 3 млн.
Ответчик пытался обжаловать это решение в апелляционной инстанции. На прошлой неделе 18-й арбитражный апелляционный суд оставил вердикт первой инстанции без изменения. После этого компания «Мика» опубликовала заявление о намерении банкротить должника.
Компания «ПроектСК» известна тем, что получает крупные госконтракты на строительство. Выступая в качестве генподрядчика, она передает часть работ другим фирмам. «ПроектСК» строил ковид-госпитали в Башкирии и других регионах России, а также получил контракт на возведение Центра управления регионом на склоне реки Белой в Уфе.
Договор стоимостью 1 млрд рублей заключили без проведения конкурса, проведя закупку у единственного поставщика. Финансировалось строительство из благотворительных фондов — это и позволило обойти обязательные конкурсные процедуры. Ранее УФАС и УФСБ усмотрели в этой схеме нарушения, суд согласился с контролирующими ведомствами.
Сам ЦУР открыли в 2021 году, а в начале этого года власти решили провести геомониторинг здания за 2,7 млн рублей.