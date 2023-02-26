Башкирская компания намерена обанкротить подрядчика ЦУРа

«ПроектСК» не оспаривал, что работы «Мика» провела, но настаивал, что расчет суммы задолженности она провела неверно. По его мнению, при вычислениях необходимо было применять индексы, которые ранее использовались при возведении временного клинико-диагностического инфекционного центра в Уфимском районе. Однако суд с этим не согласился, отметив, что работы выполнялись в разное время (договор по первому госпиталю заключался в первом квартале 2020 года, а по второму — в четвертом квартале), а их объемы и стоимости отличались. Требования истца удовлетворили в полном объеме, взыскав с «ПроектСК» 62,7 млн рублей задолженности и проценты в размере 3 млн.