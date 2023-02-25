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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Жители села под Уфой попросили Хабирова сохранить единственную общественную баню

25 февраля 2023, 10:56
Фото: 1MI
В поселке Авдон по словам жителей хотят открыть единственную баню, куда «ходит весь поселок».

Жительница поселка Авдон в Уфимском районе в комментариях на странице в социальной сети у главы Башкирии Радия Хабирова оставила гневный комментарий и просьбу вмешаться в «чистоту» поселка. Дело в том, что жители поселка по мнению женщины могут остаться без единственной на весь Авдон общественной бани.

— Ничего в поселке для населения, все только в пользу администрации. У нас в поселке есть единственная общественная баня, (также при бане есть парикмахерской салон, что очень удобно, постричься и пойти помыться) которой уже ни мало ни много около 40 лет, но она главное есть. Весь многоквартирный поселок ходит в эту баню, потому что своей бани нет, и возможности сходить в частный дом к кому-то в баню тоже нет, — сообщила Маргарита А.

По словам женщины баня делит здание с сетевым магазином, который планирует за счет помещения бани в будущем расширить свою площадь.

— То есть баню закрывают, а альтернативы для населения никакой не создали. Куда нам ходить? К главе администрации в коттедж? Да, у него есть баня. К управляющему ЖКО? Да, и у него есть баня, так как они живут в коттеджах. Но ведь это не выход! Радий Фаритович! Мы вас умоляем, примите меры, оставьте для населения единственное, что есть в поселке для людей, оставьте баню! — обратилась к Радию Хабирову обеспокоенная перспективой остаться без возможности помыться в бане.

Представительница администрации Уфимского района Башкирии в ответ на опасения жительницы поселка сообщила, что вопрос закрытия бани в селе Авдон в администрации проработают совместно с собственником помещения. Женщине предоставят дополнительный ответ в срок до 1 марта.

 

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#Ирина Деревянчук#Общество
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