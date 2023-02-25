Жители села под Уфой попросили Хабирова сохранить единственную общественную баню

Жительница поселка Авдон в Уфимском районе в комментариях на странице в социальной сети у главы Башкирии Радия Хабирова оставила гневный комментарий и просьбу вмешаться в «чистоту» поселка. Дело в том, что жители поселка по мнению женщины могут остаться без единственной на весь Авдон общественной бани.