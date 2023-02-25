Вопрос образования: вернутся ли российские вузы к советской системе обучения?

— У нас в стране есть такие независимые агентства. Здесь проблема более глубокая — предоставление работы в соответствии с полученным дипломом по Болонской системе. С недавних пор для международных организаций закрыт сегмент пройденных в России по Болонской системе программ. За границей работодателям теперь не видны наши дипломы. Что касается признания наших российских дипломов — да, это в принципе возможно, — отмечает Ирина Абанкина, добавляя, что в мире всего 220 вузов, дипломы которых признают в России.