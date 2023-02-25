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Posted 25 февраля 05:22

Published 25 февраля 05:22

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Вопрос образования: вернутся ли российские вузы к советской системе обучения?

25 февраля 2023, 05:22
Фото: 1MI
России предстоит вернуться к традиционной системе обучения: по словам президента, для высшей школы необходим опыт советской системы образования. Какие перемены ждать российским вузам?

Профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина считает, что речь идет об интеграции советской системы в лучшие наработки системы образования последних лет. При этом отмечается, что бакалавриат и магистратура в ближайшие пару лет останутся.

Что касается верификации дипломов, то этим занимаются международные независимые агентства: новая образовательная программа обязательно проходит экспертизу, и ее вносят в реестр.

— У нас в стране есть такие независимые агентства. Здесь проблема более глубокая — предоставление работы в соответствии с полученным дипломом по Болонской системе. С недавних пор для международных организаций закрыт сегмент пройденных в России по Болонской системе программ. За границей работодателям теперь не видны наши дипломы. Что касается признания наших российских дипломов — да, это в принципе возможно, — отмечает Ирина Абанкина, добавляя, что в мире всего 220 вузов, дипломы которых признают в России.

Профессор признает, что новое направление для отечественного образования уменьшит возможности российских студентов для выезда на Запад.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Андрей Королев#Новости
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