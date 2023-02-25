Вопрос образования: вернутся ли российские вузы к советской системе обучения?

Posted 25 февраля 05:22
Published 25 февраля 05:22
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина считает, что речь идет об интеграции советской системы в лучшие наработки системы образования последних лет. При этом отмечается, что бакалавриат и магистратура в ближайшие пару лет останутся.
Что касается верификации дипломов, то этим занимаются международные независимые агентства: новая образовательная программа обязательно проходит экспертизу, и ее вносят в реестр.
— У нас в стране есть такие независимые агентства. Здесь проблема более глубокая — предоставление работы в соответствии с полученным дипломом по Болонской системе. С недавних пор для международных организаций закрыт сегмент пройденных в России по Болонской системе программ. За границей работодателям теперь не видны наши дипломы. Что касается признания наших российских дипломов — да, это в принципе возможно, — отмечает Ирина Абанкина, добавляя, что в мире всего 220 вузов, дипломы которых признают в России.
Профессор признает, что новое направление для отечественного образования уменьшит возможности российских студентов для выезда на Запад.
Подробнее — в материале «Новых известий».