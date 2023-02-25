В Защитника Отечества глава Башкирии получил самую высокую награду и третью собаку

Радий Хабиров рассказал о том, какие подарки получил 23 февраля в день Защитника Отечества. Отметим, что руководитель республики с 1982 по 1984 год служил в рядах Совесткой армии. Самый ценный и самый трогательный подарок Радию Хабирову сделал его маленький сын, он смастерил папе большую и красивую медаль из бумаги. Поделку отец оценил по достоинству и выложил на своей странице в социальных сетях.