В Защитника Отечества глава Башкирии получил самую высокую награду и третью собаку

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:25
Радий Хабиров рассказал о том, какие подарки получил 23 февраля в день Защитника Отечества. Отметим, что руководитель республики с 1982 по 1984 год служил в рядах Совесткой армии. Самый ценный и самый трогательный подарок Радию Хабирову сделал его маленький сын, он смастерил папе большую и красивую медаль из бумаги. Поделку отец оценил по достоинству и выложил на своей странице в социальных сетях.
— Сын поздравил с 23 Февраля) И для меня это самая высокая награда! Ещё раз всех с праздником! — поделился глава в соцсетях.
Также глава получил в подарок щенка бульдога с романтическим именем Жасмин. Собаку главе подарила мама Максима Страупе, десантника из Уфы погибшего в ходе СВО.
— Кавалер ордена Мужества, медалей «За отвагу» и Суворова, Максим Страупе погиб, спасая своих товарищей. Его и многих наших парней мы уже не вернём. Но точно знаю, что мы можем и должны сохранить память о них и, что важно, окружить вниманием их близких. А детей поставим на ноги все вместе, — пообещал глава Башкирии.
Вторая собака в доме главы Башкирии появилась с наступлением 2023 года. В первый день Нового года глава рассказал о появлении в его семье еще одного члена. Им стал щенок японской породы собак Акита-ину по кличке Такео, что в переводе с японского — «воин».