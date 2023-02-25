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Updated Сегодня, 06:25

В Защитника Отечества глава Башкирии получил самую высокую награду и третью собаку

25 февраля 2023, 06:21
Фото: vk.com/Радий Хабиров
О подарках на 23 февраля глава рассказал в своих социальных сетях.

Радий Хабиров рассказал о том, какие подарки получил 23 февраля в день Защитника Отечества. Отметим, что руководитель республики с 1982 по 1984 год служил в рядах Совесткой армии. Самый ценный и самый трогательный подарок Радию Хабирову сделал его маленький сын, он смастерил папе большую и красивую медаль из бумаги. Поделку отец оценил по достоинству и выложил на своей странице в социальных сетях.

— Сын поздравил с 23 Февраля) И для меня это самая высокая награда! Ещё раз всех с праздником! — поделился глава в соцсетях.

Также глава получил в подарок щенка бульдога с романтическим именем Жасмин. Собаку главе подарила мама Максима Страупе, десантника из Уфы погибшего в ходе СВО.

— Кавалер ордена Мужества, медалей «За отвагу» и Суворова, Максим Страупе погиб, спасая своих товарищей. Его и многих наших парней мы уже не вернём. Но точно знаю, что мы можем и должны сохранить память о них и, что важно, окружить вниманием их близких. А детей поставим на ноги все вместе, — пообещал глава Башкирии.

Вторая собака в доме главы Башкирии появилась с наступлением 2023 года. В первый день Нового года глава рассказал о появлении в его семье еще одного члена. Им стал щенок японской породы собак Акита-ину по кличке Такео, что в переводе с японского — «воин».

Глава Башкирии Радий Хабиров в первый день Нового года показал нового члена семьи
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#Ирина Деревянчук#Общество
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