В Башкирии из-за водителя без прав во встречном ДТП серьезно пострадал ребенок

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:59
В Белебеевском районе Башкирии вечером 24 февраля произошло встречное столкновение в котором пострадали четыре человека, включая 13-летнюю девочку. Пострадал водитель иномарки «Дэу Нексия» и двое его пассажиров, включая ребенка. Травму получила и пассажирка отечественной автомашины Лада Гранта. Сообщил о происшествии глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
Известно, что 36-летний водитель иномарки не имел права управлять транспортным средством и не раз привлекался к административной и даже к уголовной ответственности за нетрезвое вождение. Однако состояние водителя на момент происшествия предстоит установить специалистам судебно-медицинской экспертизы.