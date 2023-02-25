В Башкирии из-за водителя без прав во встречном ДТП серьезно пострадал ребенок

Известно, что 36-летний водитель иномарки не имел права управлять транспортным средством и не раз привлекался к административной и даже к уголовной ответственности за нетрезвое вождение. Однако состояние водителя на момент происшествия предстоит установить специалистам судебно-медицинской экспертизы.