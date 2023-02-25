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Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

В Башкирии из-за водителя без прав во встречном ДТП серьезно пострадал ребенок

25 февраля 2023, 05:56
Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова
Мужчина привлекался за пьяное вождение, его состояние на момент ДТП установит судмедэкспертиза.

В Белебеевском районе Башкирии вечером 24 февраля произошло встречное столкновение в котором пострадали четыре человека, включая 13-летнюю девочку. Пострадал водитель иномарки «Дэу Нексия» и двое его пассажиров, включая ребенка. Травму получила и пассажирка отечественной автомашины Лада Гранта. Сообщил о происшествии глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Известно, что 36-летний водитель иномарки не имел права управлять транспортным средством и не раз привлекался к административной и даже к уголовной ответственности за нетрезвое вождение. Однако состояние водителя на момент происшествия предстоит установить специалистам судебно-медицинской экспертизы.

#Ирина Деревянчук#Происшествия
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