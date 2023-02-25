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Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Субботним вечером 25 февраля в Уфе близ мкр «Яркий» состоятся массовые проверки ГИБДД

25 февраля 2023, 10:06
Фото: 1MI
На Демском шоссе будут выявлять нетрезвых водителей и тех, кто пренебрегает правилами перевозки детей.

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов предупредил уфимцев и гостей столицы о том, что сегодняшний вечером в Уфе будут проводиться массовые проверки автолюбителей. Экипажи ГИБДД будут расположены на Демском районе, напротив микрорайона «Яркий».

Носить проверки будут предупредительный характер, особое же внимание будет уделено трезвости водителей и тем насколько внимательны они к правилам перевозки детей.

 

#Ирина Деревянчук#Город
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