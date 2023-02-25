Субботним вечером 25 февраля в Уфе близ мкр «Яркий» состоятся массовые проверки ГИБДД

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов предупредил уфимцев и гостей столицы о том, что сегодняшний вечером в Уфе будут проводиться массовые проверки автолюбителей. Экипажи ГИБДД будут расположены на Демском районе, напротив микрорайона «Яркий».