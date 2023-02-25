С разницей в несколько месяцев в ходе СВО погибли двое родных братьев из Башкирии

Мэр башкирского города Сибай Азамат Юлдашбаев рассказал о гибели в СВО Сергея Губанова. Погиб он 10 февраля. За несколько месяцев в Башкирии простились с его братом Романом Мамошкиным, который также принимал участие в СВО, заключив контракт с частной военной компанией «Вагнер».