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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

С разницей в несколько месяцев в ходе СВО погибли двое родных братьев из Башкирии

25 февраля 2023, 06:34
Фото: 1MI
Оба мужчины отправились на СВО по контракту с ЧВК «Вагнер».

Мэр башкирского города Сибай Азамат Юлдашбаев рассказал о гибели в СВО Сергея Губанова. Погиб он 10 февраля. За несколько месяцев в Башкирии простились с его братом Романом Мамошкиным, который также принимал участие в СВО, заключив контракт с частной военной компанией «Вагнер».

Азамат Юлдашбаев выразил искренние соболезнования матери мужчин, Тамаре Владимировне и обещал «помогать всем, чем можем».

— Большое горе для матери — потерять двух сыновей, ничем не унять боль ее потери, — написал Юлдашбаев на своей странице в соцсети.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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