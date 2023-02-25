С разницей в несколько месяцев в ходе СВО погибли двое родных братьев из Башкирии

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:37
Мэр башкирского города Сибай Азамат Юлдашбаев рассказал о гибели в СВО Сергея Губанова. Погиб он 10 февраля. За несколько месяцев в Башкирии простились с его братом Романом Мамошкиным, который также принимал участие в СВО, заключив контракт с частной военной компанией «Вагнер».
Азамат Юлдашбаев выразил искренние соболезнования матери мужчин, Тамаре Владимировне и обещал «помогать всем, чем можем».
— Большое горе для матери — потерять двух сыновей, ничем не унять боль ее потери, — написал Юлдашбаев на своей странице в соцсети.