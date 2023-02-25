Рабочая неделя в Башкирии начнется с сильного снегопада, метелей и бури

После долгих четырехдневных выходных на Башкирию надвигается мощная непогода. Если после продолжительных новогодних каникул на Башкирию обрушились небывалые морозы, то на этот раз станет теплее, но негативных последствий у такого потепления будет немало. Ночью температура воздуха по Башкирии составит преимущественно -3 -8 градусов, днем температура будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусов.