Рабочая неделя в Башкирии начнется с сильного снегопада, метелей и бури

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
После долгих четырехдневных выходных на Башкирию надвигается мощная непогода. Если после продолжительных новогодних каникул на Башкирию обрушились небывалые морозы, то на этот раз станет теплее, но негативных последствий у такого потепления будет немало. Ночью температура воздуха по Башкирии составит преимущественно -3 -8 градусов, днем температура будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусов.
Так синоптики прогнозируют снегопад, причем сильный местами по республике. И это при том, что и на выходных в Башкирии было достаточно снежно. В понедельник 27 февраля в течение суток и ночью 28 февраля в Башкирии ждут снега, местами сильного, днем из-за потепления прогнозируется мокрый снег.
Местами прогнозируется метель при усилении ветра до 15-20 метров в секунду. Предупреждены жители и о закономерных последствиях непогоды: о гололеде, налипании мокрого снега на провода и деревья, снежных заносах и снежном накате на дорогах и гололедице.