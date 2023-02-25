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Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Рабочая неделя в Башкирии начнется с сильного снегопада, метелей и бури

25 февраля 2023, 08:53
Фото: 1MI
Потепление до 0 лишь усугубит ситуацию.

После долгих четырехдневных выходных на Башкирию надвигается мощная непогода. Если после продолжительных новогодних каникул на Башкирию обрушились небывалые морозы, то на этот раз станет теплее, но негативных последствий у такого потепления будет немало. Ночью температура воздуха по Башкирии составит преимущественно -3 -8 градусов, днем температура будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусов.

Так синоптики прогнозируют снегопад, причем сильный местами по республике. И это при том, что и на выходных в Башкирии было достаточно снежно. В понедельник 27 февраля в течение суток и ночью 28 февраля в Башкирии ждут снега, местами сильного, днем из-за потепления прогнозируется мокрый снег.

Местами прогнозируется метель при усилении ветра до 15-20 метров в секунду. Предупреждены жители и о закономерных последствиях непогоды: о гололеде, налипании мокрого снега на провода и деревья, снежных заносах и снежном накате на дорогах и гололедице.

#Ирина Деревянчук#Погода
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