Прокуратура Башкирии выяснит почему убитая бывшим парнем девочка не была дома ночью

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Ход и результаты расследования убийства 22-летним уфимцем его бывшей 16-летней девушки и ее нового 20-летнего ухажера в селе Киргиз-Мияки в Башкирии поставила на контроль республиканская прокуратура. Подробно о происшествии Mkset рассказывал в этом материале.
На месте происшествия был прокурор Миякинского района Рамиль Аскаров, который на месте трагедии координировал работу правоохранителей. Однако помимо обстоятельств произошедшего и хода расследования прокуратуру интересует и профилактика. Так в ведомстве выясняют по какой причине несовершеннолетняя девочка ночью находилась не дома, ведь не достигшие возраста 18-лет граждане должны ночевать дома.
Помимо дела о двойном убийстве в отношении 22-летнего уфимца возбуждено дело по статье нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Сам он с множественными травмами находится в больнице.