Прокуратура Башкирии выяснит почему убитая бывшим парнем девочка не была дома ночью

На месте происшествия был прокурор Миякинского района Рамиль Аскаров, который на месте трагедии координировал работу правоохранителей. Однако помимо обстоятельств произошедшего и хода расследования прокуратуру интересует и профилактика. Так в ведомстве выясняют по какой причине несовершеннолетняя девочка ночью находилась не дома, ведь не достигшие возраста 18-лет граждане должны ночевать дома.