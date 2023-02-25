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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Прокуратура Башкирии выяснит почему убитая бывшим парнем девочка не была дома ночью

25 февраля 2023, 07:25
Фото: 1MI
Надзорное ведомство не только контролирует ход расследования страшной трагедии, но и выяснит где была профилактика.

Ход и результаты расследования убийства 22-летним уфимцем его бывшей 16-летней девушки и ее нового 20-летнего ухажера в селе Киргиз-Мияки в Башкирии поставила на контроль республиканская прокуратура. Подробно о происшествии Mkset рассказывал в этом материале.

На месте происшествия был прокурор Миякинского района Рамиль Аскаров, который на месте трагедии координировал работу правоохранителей. Однако помимо обстоятельств произошедшего и хода расследования прокуратуру интересует и профилактика. Так в ведомстве выясняют по какой причине несовершеннолетняя девочка ночью находилась не дома, ведь не достигшие возраста 18-лет граждане должны ночевать дома.

Помимо дела о двойном убийстве в отношении 22-летнего уфимца возбуждено дело по статье нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Сам он с множественными травмами находится в больнице.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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