После публикации Mkset в школах Уфы перестали ставить двойки за отсутствие лыж

Один час полета на вертолете высшего руководства Башкирии в 2021–2022 годах обходился в 234 910 рублей. Сами полеты оплачивал Фонд социальных целевых программ. Если бы благотворительная организация профинансировала школы, а не перелеты чиновников, то каждый час могла бы покупать почти 56 лыжных комплектов. С марта 2021 по апрель 2022 года, согласно договоренностям, фонд должен был оплачивать не менее 50 летных часов. Таким образом, ежемесячно на эти же деньги можно было покупать 2,8 тыс. лыжных комплектов, а за год — 33,6 тысячи.