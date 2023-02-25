После публикации Mkset в школах Уфы перестали ставить двойки за отсутствие лыж

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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За отсутствие лыж больше не наказывают учеников как минимум двух уфимских школ, указанных в январском материале Mkset.
«„Двойки“ не ставят и лыжи не требуют. Просто теперь заниматься лыжной подготовкой идет часть класса. Дети, у которых лыж нет, занимаются в спортзале. Для этого задействовали еще одного физрука», — сообщили родители учеников одной из школ в Кировском районе Уфы.
В еще одном учебном заведении после публикации Mkset устроили детям допрос с пристрастием, пытаясь выяснить, кто именно пожаловался журналистам на «двойки» за отсутствие лыж. Но, поскольку сами дети ничего об этом не знали, установить, кто «вынес сор из избы» администрации так и не удалось. В этой школе также перестали шантажировать детей плохими оценками.
Федеральные образовательные стандарты разрешают заменять лыжную подготовку другим видом спорта с учетом материально-технической базы учебного заведения и климатических условий.
Как сообщалось, ранее Mkset указал чиновникам на «лыжную» проблему. О принуждении покупать спортинвентарь рассказали жители разных регионов республики.
После этого чиновники заявили, что лыжи должны выдаваться бесплатно. Глава Минобразования региона Айбулат Хажин даже назвал неправомерными действия учителя физкультуры, поставившим «неуды» за отсутствие лыж половине класса. Он также заявил, что школам уже направляют средства для закупки спортинвентаря и пообещал устранить большую часть проблем в течение текущего учебного года.
Ранее Mkset изучил цены на новые лыжи в розничных магазинах. Комплект с палками, креплениями и ботинками стоит порядка 4200 рублей. Если бы отказаться от некоторых нужд, то можно было бы обеспечить школы необходимым спортинвентарем.
Так, например, расходы на благоустройство Советской площади и установку памятника Минигали Шаймуратову вместе с колоннадой давно превысили 1 млрд рублей. Месяц содержания площади обходится в 1 млн рублей - этой суммы хватило бы на 238 пар лыж, ботинок, крепления и палки. Если бы власти отказались хотя бы от колоннады, то на сэкономленные 143,97 млн рублей можно было бы купить 34 278 полных лыжных комплектов для школьников.
Один час полета на вертолете высшего руководства Башкирии в 2021–2022 годах обходился в 234 910 рублей. Сами полеты оплачивал Фонд социальных целевых программ. Если бы благотворительная организация профинансировала школы, а не перелеты чиновников, то каждый час могла бы покупать почти 56 лыжных комплектов. С марта 2021 по апрель 2022 года, согласно договоренностям, фонд должен был оплачивать не менее 50 летных часов. Таким образом, ежемесячно на эти же деньги можно было покупать 2,8 тыс. лыжных комплектов, а за год — 33,6 тысячи.
Хозяйственное управление № 2 планирует заказать в 2023 году горячие завтраки для чиновников, проживающих в гостинице «Айгуль». Услуги оплачиваются из республиканского бюджета и в соответствии с планом-графиком закупок обойдутся в 615,7 тысячи рублей — этой суммы хватило бы еще на 146 лыжных комплектов для школьников.
Вероятно, богатая, по выражению Радия Хабирова, республика с «серьезным бюджетом», при желании могла бы закрыть вопрос со школьными лыжами.