mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Почти 300-летний завод Башкирии может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

25 февраля 2023, 07:57
Фото: vk.com/Радий Хабиров
Воскресенский медеплавильный завод в Мелеузовском районе стал претендентом в список таких объектов.

О новом повороте в истории медеплавильного завода в селе Воскресенское Мелеузовского района на своей странице в социальной сети рассказал глава Башкирии Радий Хабиров. Сам объект глава назвал одним из интереснейших проектов в точки зрения развития туризма. Признание получено и на международном уровне — медеплавильный завод вошел в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Завод, восстановить который уже не выйдет, старейшее из крупных металлургических производств на Южном Урале, однако его ждет новая жизнь, не так давно он одержал победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды мы благоустроили территорию вокруг завода.

— Здесь появилось красивое общественное пространство — «Арт-центр Воскресенский завод». Теперь в планах — отреставрировать и Воскресенскую картинную галерею, филиал нашего художественного музея им. Нестерова. Она находится недалеко от завода и составляет с ним единый историко-культурный комплекс, — рассказал о планах глава Башкирии.

 

Радий Хабиров не стал отсыпаться и поехал с супругой на медеплавильный завод
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Чужие фото вместо уборки сугробов: как «Снежная Уфа» ждет, пока снег растает сам
Вчера, 08:17
В Башкирии ревнивец убил 16-летнюю девушку и ее парня, а после учинил смертельное ДТП
Сегодня, 06:42
После публикации Mkset в школах Уфы перестали ставить двойки за отсутствие лыж
Сегодня, 05:31
Врач из Башкирии назвала семь признаков того, что в организме завелись черви
21 февраля 08:43
Глава Башкирии Радий Хабиров попал в санкционные списки Австралии и Новой Зеландии
Сегодня, 05:00
В Башкирии создадут три филиала парка «Патриот»
23 февраля 05:44