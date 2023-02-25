Почти 300-летний завод Башкирии может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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О новом повороте в истории медеплавильного завода в селе Воскресенское Мелеузовского района на своей странице в социальной сети рассказал глава Башкирии Радий Хабиров. Сам объект глава назвал одним из интереснейших проектов в точки зрения развития туризма. Признание получено и на международном уровне — медеплавильный завод вошел в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Завод, восстановить который уже не выйдет, старейшее из крупных металлургических производств на Южном Урале, однако его ждет новая жизнь, не так давно он одержал победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды мы благоустроили территорию вокруг завода.
— Здесь появилось красивое общественное пространство — «Арт-центр Воскресенский завод». Теперь в планах — отреставрировать и Воскресенскую картинную галерею, филиал нашего художественного музея им. Нестерова. Она находится недалеко от завода и составляет с ним единый историко-культурный комплекс, — рассказал о планах глава Башкирии.