Почти 300-летний завод Башкирии может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

Завод, восстановить который уже не выйдет, старейшее из крупных металлургических производств на Южном Урале, однако его ждет новая жизнь, не так давно он одержал победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды мы благоустроили территорию вокруг завода.