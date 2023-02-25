Обыкновенная история: в России некому обучать учителей».

Posted 25 февраля 12:34
Published 25 февраля 12:34
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Президент РАО академик Ольга Васильева сообщила, что за последние годы в стране сложилась ситуация с нехваткой высококвалифицированных специалистов, кандидатов и докторов наук в области методики преподавания важнейших предметов. В дефиците — литература, история и география, в остром дефиците — воспитание, взаимодействие семьи и школы, почти отсутствуют диссертации по направлениям «Родной язык», «Обществознание».
Эксперты подчеркивают, что для нормального образовательного процесса нужны готовые учителя высшей школы, которые могли бы научить будущих учителей высшей школы, что могут научить учителей средней школы, но их нет. При этом некому пересмотреть устаревшие подходы и концепции преподавания предметов.
Примечательно, что за последние годы в России чаще всего продвигались поверхностно нахватанныезападные подходы и методики, которые при сохранении устаревших основ в принципе никак не могли быть применены в РФ.
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