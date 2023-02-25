Обыкновенная история: в России некому обучать учителей».

Президент РАО академик Ольга Васильева сообщила, что за последние годы в стране сложилась ситуация с нехваткой высококвалифицированных специалистов, кандидатов и докторов наук в области методики преподавания важнейших предметов. В дефиците — литература, история и география, в остром дефиците — воспитание, взаимодействие семьи и школы, почти отсутствуют диссертации по направлениям «Родной язык», «Обществознание».