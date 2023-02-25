Мэр Уфы Ратмир Мавлиев пригласил горожан попариться в бане бесплатно

Ратмир Мавлиев в своем telegram-канале рассказал как можно провести два оставшихся выходных с пользой для здоровья и с удовольствием — в бане. Причем сделать это можно абсолютно бесплатно, да еще и в компании. В столице Башкирии сегодня в субботу 25 февраля уже через несколько часов стартует первый уфимский фестиваль «Мунса Фест Уфа».