Мэр Уфы Ратмир Мавлиев пригласил горожан попариться в бане бесплатно

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Ратмир Мавлиев в своем telegram-канале рассказал как можно провести два оставшихся выходных с пользой для здоровья и с удовольствием — в бане. Причем сделать это можно абсолютно бесплатно, да еще и в компании. В столице Башкирии сегодня в субботу 25 февраля уже через несколько часов стартует первый уфимский фестиваль «Мунса Фест Уфа».
— Бесплатное парение, тематическая выставка, мастер-классы по правильному парению от лучших специалистов банного искусства, насыщенная культурная и спортивная программа — перечислил мэр программу фестиваля и назвал «пароли и явки».
Начнется фестиваль сегодня, 25 февраля в 12 часов на Набережной реки Белой у СК Юность. Длиться будет фестиваль с 12 до 18 часов в оба дня проведения.