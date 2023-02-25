Глава Башкирии Радий Хабиров попал в санкционные списки Австралии и Новой Зеландии

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24 февраля глава Башкирии Радий Хабиров попал в обновленные санкционные списки. На этот раз глава республики попал под санкции Австралии и Новой Зеландии, однако это не в новинку для Радия Хабирова. В конце июля 2022 года глава Башкирии попал под санкции Великобритании, в августе того же года санкции в отношении Хабирова ввели и власти Канады. На рубеже 2022 и 2023 года ввели санкции в отношении главы республики и Соединенные штаты Америки.
В конце октября 2022 года Радий Хабиров в ходе «Прямой линии» прокомментировал введение против себя западных санкций. В частности, он заявил, что носят они «бессмысленный характер».
— Я не буду ерничать. Это игра, я не понимаю, что ли, какая-то у них. Она просто носит бессмысленный характер. Я внимательно прочел последние санкции, чего я не могу делать на Украине и что мне за это будет. Это бессмысленность, я не знаю в чем политический смысл. Я понимаю, что в Великобританию я не заеду, Канада каким образом? , — Радий Хабиров.