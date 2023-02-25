Глава Башкирии Радий Хабиров попал в санкционные списки Австралии и Новой Зеландии

24 февраля глава Башкирии Радий Хабиров попал в обновленные санкционные списки. На этот раз глава республики попал под санкции Австралии и Новой Зеландии, однако это не в новинку для Радия Хабирова. В конце июля 2022 года глава Башкирии попал под санкции Великобритании, в августе того же года санкции в отношении Хабирова ввели и власти Канады. На рубеже 2022 и 2023 года ввели санкции в отношении главы республики и Соединенные штаты Америки.