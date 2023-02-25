Депутат Госдумы от Башкирии Римма Утяшева сообщила, что ее сын находится в зоне СВО

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В праздничный день 23 февраля депутат Государственной Думы от Башкирии Римма Утяшева была в числе возложивших цветы к памятнику легендарному генералу Минигали Шаймуратову и воинам павшим за Родину. После участия в торжестве депутат написал пост, который разместила в своих социальных сетях, где подметила символизм и преемственность поколений, рассказал, что там же, где героически сражался Шаймуратов и его кавалерийская дивизия, сейчас находится один из ее сыновей.
— Символично, что в районе Красного луча, где он героически сражался, сегодня продолжают его дело участники СВО и медики из нашей республики. Среди них и мой сын. Проводим сегодняшний праздник со слезами на глазах, но с радостью и верой в Победу! Потомки Шаймуратова своих не бросают! — написала Утяшева.
Римма Утяшева один из авторов нашумевшего закона о запрете пропаганды идеологии «чайлдфри». Из проекта закона следует, что сознательный отказ от рождения ведёт к деградации семейных институтов, а также идёт в разрез с традиционными ценностями.