Депутат Госдумы от Башкирии Римма Утяшева сообщила, что ее сын находится в зоне СВО

В праздничный день 23 февраля депутат Государственной Думы от Башкирии Римма Утяшева была в числе возложивших цветы к памятнику легендарному генералу Минигали Шаймуратову и воинам павшим за Родину. После участия в торжестве депутат написал пост, который разместила в своих социальных сетях, где подметила символизм и преемственность поколений, рассказал, что там же, где героически сражался Шаймуратов и его кавалерийская дивизия, сейчас находится один из ее сыновей.