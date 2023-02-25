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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Бастрыкину доложат о двойном убийстве 16-летней девушки из ревности в Башкирии

25 февраля 2023, 12:22
Фото: 1MI
Страшное убийство из ревности, повлекшее и случайную смерть заинтересовало федеральный СК.

На сайте следственного комитета Российской Федерации сообщается о том, что уголовные дела возбужденные в Башкирии по двум статьям УК, а именно по статье убийство двух и более лиц, а также по статье нарушение правил ПДД, повлекшее гибель человека.

Напомним, вчера 24 февраля ночью в селе Киргиз-Мияки произошло двойное убийство из ревности, которое совершил 22-летний житель Уфы, который убил свою бывшую 16-летнюю девушку, которая начала строить отношения с другим парнем, из-за чего бывший кавалер и выследил пару. Там он нанес и парню и девушке смертельные ножевые ранения.

После содеянного подозреваемый скрылся с места преступления, а по дороге выехал на «встречку», где и допустил лобовое столкновение с машиной «Лада Гранта», погубив водителя. Сам же подозреваемый в убийстве в ДТП выжил и сейчас находится в

Доклад об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования и. о. руководителя следкома Башкирии Игорь Пашнин доложит Александру Бастрыкину.

 

 

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#Ирина Деревянчук#Александр Бастрыкин#Общество
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