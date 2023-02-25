Бастрыкину доложат о двойном убийстве 16-летней девушки из ревности в Башкирии

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
На сайте следственного комитета Российской Федерации сообщается о том, что уголовные дела возбужденные в Башкирии по двум статьям УК, а именно по статье убийство двух и более лиц, а также по статье нарушение правил ПДД, повлекшее гибель человека.
Напомним, вчера 24 февраля ночью в селе Киргиз-Мияки произошло двойное убийство из ревности, которое совершил 22-летний житель Уфы, который убил свою бывшую 16-летнюю девушку, которая начала строить отношения с другим парнем, из-за чего бывший кавалер и выследил пару. Там он нанес и парню и девушке смертельные ножевые ранения.
После содеянного подозреваемый скрылся с места преступления, а по дороге выехал на «встречку», где и допустил лобовое столкновение с машиной «Лада Гранта», погубив водителя. Сам же подозреваемый в убийстве в ДТП выжил и сейчас находится в
Доклад об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования и. о. руководителя следкома Башкирии Игорь Пашнин доложит Александру Бастрыкину.