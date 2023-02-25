Администрация главы Башкирии заплатит 2,8 млн за цветы, 5 из 12 позиций– траурные

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
На портале госзакупок 21 февраля был размещен аукцион от хозуправления Башкирии по поиску подрядчика, который окажет услуги по изготовлению искусственных и живых композиций из материала исполнителя. Из документов закупки следует, что части композиций будет представлять собой траурные венки, стоимость одного из которых будет варьироваться от 2 420 рублей до 23 863, 33 рублей за траурный венок из живых цветов.
Помимо траурных композиций подрядчик должен будет предоставить композиции трех видов, представительские композиции, композиции для вручения госнаград, поздравительные композиции и протокольные композиции.
Состав цветочных композиций досконально прописан в документах закупки, также там содержится информация о том, в какие сроки подрядчик должен будет доставить композиции в тот или иной район Башкирии — работать предстоит со всей республикой.