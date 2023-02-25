mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Администрация главы Башкирии заплатит 2,8 млн за цветы, 5 из 12 позиций– траурные

25 февраля 2023, 08:38
Фото: 1MI
Подрядчику предстоит работать со все республикой.

На портале госзакупок 21 февраля был размещен аукцион от хозуправления Башкирии по поиску подрядчика, который окажет услуги по изготовлению искусственных и живых композиций из материала исполнителя. Из документов закупки следует, что части композиций будет представлять собой траурные венки, стоимость одного из которых будет варьироваться от 2 420 рублей до 23 863, 33 рублей за траурный венок из живых цветов.

Помимо траурных композиций подрядчик должен будет предоставить композиции трех видов, представительские композиции, композиции для вручения госнаград, поздравительные композиции и протокольные композиции.

Состав цветочных композиций досконально прописан в документах закупки, также там содержится информация о том, в какие сроки подрядчик должен будет доставить композиции в тот или иной район Башкирии — работать предстоит со всей республикой.

Власти Башкирии заказали у тети Моргенштерна* траурные венки на 6,5 млн рублей
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Чужие фото вместо уборки сугробов: как «Снежная Уфа» ждет, пока снег растает сам
Вчера, 08:17
В Башкирии ревнивец убил 16-летнюю девушку и ее парня, а после учинил смертельное ДТП
Сегодня, 06:42
После публикации Mkset в школах Уфы перестали ставить двойки за отсутствие лыж
Сегодня, 05:31
Врач из Башкирии назвала семь признаков того, что в организме завелись черви
21 февраля 08:43
Глава Башкирии Радий Хабиров попал в санкционные списки Австралии и Новой Зеландии
Сегодня, 05:00
В Башкирии создадут три филиала парка «Патриот»
23 февраля 05:44