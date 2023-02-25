Администрация главы Башкирии заплатит 2,8 млн за цветы, 5 из 12 позиций– траурные

На портале госзакупок 21 февраля был размещен аукцион от хозуправления Башкирии по поиску подрядчика, который окажет услуги по изготовлению искусственных и живых композиций из материала исполнителя. Из документов закупки следует, что части композиций будет представлять собой траурные венки, стоимость одного из которых будет варьироваться от 2 420 рублей до 23 863, 33 рублей за траурный венок из живых цветов.